Junior confirmó la renovación de dos figuras

Junior de Barranquilla está listo para disputar la temporada 2026 en la que tendrá como grandes retos la participación en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores, la defensa del título de laLiga BetPlayy la serie de la Superliga contra Independiente Santa Fe.

Este miércoles 14 de enero, el equipo 'rojiblanco' le dio una buena noticia a sus hinchas al confirmar la renovación del contrato de dos jugadores que fueron importantes en la consecución del título de la Liga BetPlay en el segundo semestre de 2025.

Se trata de Yimmi Chará y Teófilo Antonio Gutiérrez, quienes seguirán luciendo la camiseta de Junior de Barranquilla en el 2026.

Chará cumplirá con su quinta temporada en Junior. El vallecaucano ha disputado 164 partidos, anotado 27 goles y celebrado 20 goles. Además ha celebrado un título de la Liga BetPlay y una Copa Colombia.

Por otro lado, Teófilo Gutiérrez jugará su campaña número 11 en Junior, club en el que debutó en 2007.

El experimentado delantero cuenta en su palmarés con tres títulos de primera división, dos de Copa Colombia y una Superliga.

Junior se juega su primera final de 2026

Junior de Barranquilla jugará este jueves 15 de enero la primera final de la temporada 2026 al recibir en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a Independiente Santa Fe en el partido de ida de la Superliga.

El encuentro de vuelta se llevará a cabo el miércoles 21 de enero en el estadio El Campín.