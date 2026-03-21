Carrascal rescata la valentía del América para jugar con un hombre menos

América de Cali consiguió una victoria trabajada por 0-1 frente a Águilas Doradas, en un compromiso que tuvo como uno de sus protagonistas a Rafael Carrascal, quien analizó en rueda de prensa las claves del triunfo escarlata.

Con el paso de los minutos, América logró equilibrar el trámite, aunque sin claridad en los últimos metros. El primer tiempo se cerró sin goles, reflejando la paridad entre ambos equipos.

Para la segunda parte, el equipo vallecaucano golpeó en el momento justo. Al minuto 51, tras una jugada bien elaborada, Yeison Guzmán apareció sin marca dentro del área y definió con precisión para el 0-1.

Carrascal confía en sus compañeros: "hay jugadores que están preparados. Los que entraron lo hicieron"

Carrascal reconoció que el repliegue fue una consecuencia natural del desarrollo del encuentro, pero valoró la concentración colectiva para evitar el empate. “Ellos empujaron y nos metieron atrás, pero el esfuerzo de todo el equipo nos permitió sacar un partido merecido, porque vinimos a buscarlo”, afirmó.

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Sobre el trámite general, el volante fue autocrítico con el primer tiempo, en el que América lució impreciso, aunque resaltó la evolución en el complemento. “Sabíamos que enfrentábamos un rival complicado, en una cancha y un clima difíciles. Fuimos de menos a más, sin perder nuestra identidad, y en el segundo tiempo salimos con más decisión para buscar el gol”, señaló.

"Por momentos los sufrimos":Rafael Carrascal, destacado del triunfo contra Águilas

La anotación llegó y cambió el panorama, dándole al equipo la tranquilidad necesaria para gestionar el resultado. Sin embargo, la salida de Marlon Torres por expulsión supuso un reto adicional. “Es duro perder a un líder atrás, pero hay jugadores que están preparados. Los que entraron lo hicieron bien y respondieron”, agregó.

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El mediocampista resaltó la unión del grupo y el momento que vive el equipo. “Es un esfuerzo de todos. Estamos motivados y sentimos que este equipo está para grandes cosas”, concluyó, dejando claro el buen ambiente que se respira en el plantel escarlata.

Rafael destacó la capacidad del equipo para sostener la ventaja en un contexto adverso, especialmente tras la expulsión que condicionó el cierre del partido. “Los últimos minutos, por momentos los controlamos y por momentos los sufrimos, pero sabíamos que teníamos la ventaja. Había que jugar de manera inteligente con un hombre menos”, explicó.