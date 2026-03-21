Promesa de Yeison Guzmán a los hinchas del América en la Copa Sudamericana

América de Cali se impuso por la mínima diferencia (0-1) frente a Águilas Doradas, en condición de visitante, gracias a un gol decisivo de Yeison Guzmán.

América fue creciendo con el correr del partido: derrotaron 0-1 a Águilas Doradas

El encuentro comenzó con dominio del conjunto antioqueño, que aprovechó errores puntuales del rival para generar peligro. América fue creciendo con el correr del partido, mejorando su circulación de balón y encontrando espacios en campo contrario, aunque sin contundencia en el primer tiempo.

La historia cambió en el inicio del complemento. En una jugada rápida, Guzmán capitalizó un centro desde la derecha y, sin oposición, envió el balón al fondo de la red para poner en ventaja a los visitantes.

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El duelo dio un giro tras la expulsión de Marlon Torres, que dejó a América con diez jugadores. A partir de allí, el equipo se vio obligado a replegarse y resistir la presión constante de Águilas Doradas.

Promesa de Yeison Guzmán: "Vamos a luchar por el primer puesto y clasificar directo”

América de Cali se llevó un triunfo clave por 0-1 ante Águilas Doradas, con Yeison Guzmán como gran figura del compromiso. El mediocampista no solo marcó el gol de la victoria, sino que también analizó el rendimiento del equipo y proyectó lo que viene a nivel internacional.

Tras el partido, Guzmán reconoció la dificultad del duelo, especialmente luego de la expulsión que dejó al equipo con diez jugadores. “Cuando se da la roja se nos complican las cosas, pero el grupo hizo un gran trabajo y logramos controlar bien el partido”, afirmó, destacando la capacidad colectiva para sostener la ventaja.

El volante también valoró la resistencia del rival, que planteó un esquema defensivo sólido. “Ellos se pararon bien, con una línea de cinco muy organizada. Nos costó llegar, pero en una jugada concreta pudimos definir”, explicó sobre el desarrollo del encuentro.

En lo físico, llevó tranquilidad al asegurar que el golpe sufrido no reviste gravedad. Sin embargo, su mirada ya está puesta en el reto internacional. Sobre el grupo de la Copa Sudamericana, Guzmán fue claro: “Todos los equipos son difíciles, pero tenemos un gran plantel. Vamos a luchar por el primer puesto y clasificar directo”.