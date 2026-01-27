El partido entre Deportes Tolima y Junior de la primera fecha sigue dejando repercusiones. En una primera instancia se sancionó al delantero de Deportes Tolima, Luis Sandoval, con dos fechas.

Dimayor estudió el caso y el artillero ahora tendrá que ajustarse a un nuevo castigo, económico y deportivo, 5 fechas sin poder actuar con su equipo.

Sandoval tuvo un debut amargo con Deportes Tolima: sanción en primera instancia

Tolima tomó revancha de la final contra Junior, victoria 0-2 en el Metropolitano en la primera fecha de la Liga, desafortunadamente no fue la mejor carta de presentación para el atacante Luis Sandoval.

Junior dejó tres puntos en el camino en la primera fecha del campeonato con un gran rendimiento del equipo visitante; desafortunadamente para los intereses pijaos, lo que era una tarjeta amarilla inicial tuvo grandes repercusiones en el arranque del campeonato, su expulsión llegó tras la revisión del VAR.

Luis ‘Chino’ Sandoval fue expulsado en el minuto 82, luego de cometer una falta contra Juan David Ríos. En la acción se ve como el artillero forcejea con el jugador, con su mano izquierda lo hala, y con la derecha intenta impactarlo.

El árbitro Alejandro Moncada, fue llamado desde cabina, revisó la jugada y cambió de decisión con la tarjeta roja directa. En primera instancia, en la resolución 003, la Comisión Disciplinaria lo sancionó con dos fechas, y una multa de $758.725.

Dimayor aplicó una mayor sanción a Chino Sandoval por lenguaje ofensivo, obsceno y discriminatorio

La resolución cuatro dejó nuevos hechos sobre el encuentro, una vez la comisión pudo analizar el informe del árbitro, en donde aparte de la conducta violenta contra el jugador del Junior, en la expulsión “el citado jugador se dirigió al árbitro principal utilizando lenguaje ofensivo, obsceno y discriminatorio”.

Razón por la cual Dimayor aumentó la sanción: “con suspensión de tres (3) fechas y multa de tres (3) SMLMV equivalentes a cinco millones doscientos cincuenta y dos mil setecientos quince pesos ($5.252.715), por incurrir en la infracción descrita en el literal b) del artículo 64 del CDU de la FCF.

Tolima tendrá que ajustar su calendario sin Sandoval, perdiéndose el juego contra Alianza, contra el DIM, y el partido del lunes 2 de febrero, en su visita al Inter de Bogotá.