Yimmi Chará fue uno de los nombres propios en el título de Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2025-II. Su experiencia y desequilibrio fueron claves en el esquema de Alfredo Arias, formando una sociedad ofensiva determinante junto a Guillermo Paiva y José Enamorado. Sin embargo, a pocos días de terminar el año, su continuidad en el club todavía no está asegurada.

El atacante finaliza contrato el próximo 31 de diciembre y pese a su buen rendimiento y a la clasificación a la Copa Libertadores 2026, Junior aún no le ha presentado una oferta formal de renovación, situación que empieza a generar incertidumbre en el entorno del jugador.

Chará quiere seguir, pero espera una señal del club

En diálogo con Caracol Radio, Yimmi Chará fue claro al expresar que su prioridad es continuar en Junior. El futbolista aseguró que su deseo es quedarse en Barranquilla y seguir siendo parte del proyecto deportivo, especialmente por lo conseguido en el último semestre y el reto internacional que se avecina.

“Eso es lo que yo quiero, es mi anhelo. Todavía no se ha hablado del tema, esperemos que se pueda llegar a un acuerdo. Estoy esperando al club, qué propuesta tiene, todavía no nos han informado nada”, afirmó el atacante, dejando claro que la pelota está en el campo de la dirigencia rojiblanca.

El tiempo corre y aparecen otras opciones

Aunque Junior es su primera opción, Chará reconoció que no puede quedarse esperando indefinidamente. El jugador señaló que los plazos se van acortando y que, pensando en su futuro profesional, ya analiza alternativas en caso de no recibir una respuesta pronta del club.

“Los días de espera se van acabando. Mi empresario sigue trabajando en otras posibilidades si no se da lo de quedarme en Junior”, explicó. Además, confirmó que existen intereses tanto en el fútbol colombiano como en el exterior, con sondeos desde Brasil, México y Uruguay, lo que le abre un abanico de opciones para 2026.





Yimmi Chará le puso plazo a su futuro y dejó un mensaje claro a Junior, quiere quedarse, pero necesita una definición pronta. Mientras el reloj avanza y los equipos empiezan a planificar la nueva temporada, el club barranquillero deberá decidir si apuesta por la continuidad de uno de los protagonistas del título o si deja que el mercado marque el destino del atacante.