El Junior asegura la continuidad de pieza clave hasta 2028

Junior de Barranquilla aseguró la continuidad de uno de sus hombres clave para los próximos años. El club rojiblanco hizo oficial la compra definitiva de Guillermo Paiva, delantero paraguayo que seguirá vistiendo la camiseta del tiburón y que será una de las apuestas principales para afrontar la Copa Libertadores 2026.

El atacante, que estaba a préstamo hasta el 31 de diciembre, convenció plenamente a la directiva y al cuerpo técnico tras su rendimiento en 2025, año en el que fue pieza importante del equipo campeón bajo el mando de Alfredo Arias.

Junior ejecutó la compra y blindó a Paiva

Junior adquirió el 60 % de los derechos deportivos de Guillermo Paiva por una cifra cercana a los 600.000 dólares, asegurando su vínculo hasta diciembre de 2028. Con esta decisión, el club le puso fin a los rumores que lo situaban fuera de Barranquilla, pues el delantero venía siendo seguido por otros equipos del fútbol colombiano y del exterior.

La operación confirma la intención del tiburón de mantener una base sólida de cara a una temporada exigente, donde además de la Liga BetPlay buscará ser protagonista en el plano internacional.

Un pilar para Arias y la Libertadores 2026

Desde su llegada en enero de 2025, Paiva ha disputado 52 partidos oficiales con Junior, registrando 12 goles y siete asistencias. Su regularidad y entrega lo llevaron a ganarse un lugar como delantero titular en el esquema de Alfredo Arias, siendo fundamental en la consecución del título del segundo semestre.

Con la clasificación a la Copa Libertadores 2026, el paraguayo apunta a ser uno de los referentes ofensivos del equipo, salvo que se concrete algún fichaje de peso que modifique el panorama en ataque.

La renovación y compra definitiva de Guillermo Paiva es una señal clara de estabilidad y ambición por parte de Junior de Barranquilla. El tiburón apuesta por la continuidad de un delantero que ya demostró su valor y que será clave en la defensa del título y en el reto internacional que se avecina en 2026.