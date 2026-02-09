[Video] ¡Gol y campeón! Kevin Serna se coronó con la Taça Guanabara

Fluminense alcanzó su primer objetivo del año con sello colombiano, Kevin Serna marcó el gol del triunfo 1-0 sobre Maricá, en un partido al que el equipo de Luis Zubeldía ya había llegado como campeón de la Taça Guanabara gracias a otros resultados.

El gol de Kevin Serna confirmó un arranque prometedor para el 2026: Fluminense, campeón de la Taça Guanabara

El ‘Tricolor’ cerró la primera fase con cinco victorias y una derrota en seis partidos, para un rendimiento del 83 %, incluyendo triunfos ante Flamengo y Botafogo. Más allá del valor simbólico del trofeo, el título sirvió para despejar dudas tras un cierre de 2025 marcado por la eliminación en la Copa do Brasil.

Ante Maricá, el dominio fue claro. Con Ganso como eje creativo, Otávio profundo en la distribución y Arana incisivo por la izquierda, Fluminense controló el trámite. La jugada del gol nació de una acción colectiva que encontró a Serna como falso 9, rol que asumió tras ajustes ofensivos. El colombiano definió como centrodelantero y volvió a responder.

Con Cano en recuperación y el club atento al mercado, su polifuncionalidad abre nuevas alternativas en ataque: “Hoy me tocó jugar de 9, hay que ser versátil. En los diferentes equipos en los que he estado, he podido jugar de 9, como extremo. Bueno, hoy se dio y gracias a Dios salió bien”.

Kevin Serna volvió a ser decisivo y firmó el gol con el que Fluminense cerró su consagración en la Taça Guanabara, asumió como falso 9 tras la salida de John Kennedy en el complemento: “Sabemos la confianza que nos da el entrenador y lo que quiere, y estamos intentando reflejarlo en el campo”.

Kevin Serna aseguró: "Tengo la confianza del entrenador, lo cual es muy importante"

Serna resolvió con categoría y desató la celebración en el banquillo. Al término del partido, mientras atendía a la prensa, fue sorprendido por el técnico Luis Zubeldía, que le dio un beso en la cabeza como gesto de agradecimiento.

Con cuatro tantos en seis partidos, Serna comparte el liderato goleador del equipo en una temporada en la que Fluminense aún busca refuerzos en ataque: “Tengo la confianza del entrenador, lo cual es muy importante para nosotros. El ambiente es genial, somos una familia, todos nos apoyamos para alcanzar un buen nivel”.