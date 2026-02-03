Nacional hizo millonaria venta de un defensor a grande de Bélgica

La gestión que está haciendo Atlético Nacional en el presente mercado de fichajes es una de las mejores que hay, no solo por la importación de jugadores como Milton Casco, el 'Chicho' Arango y Nicolás Rodríguez, sino también por la estrategia que han demostrado para que sus jóvenes talentos tengan la oportunidad de dar el salto al fútbol internacional y de paso obtener una buena remuneración económica.

Andrés Salazar a Letonia, Roger Caicedo rumbo a Bélgica y a Cristian Flórez a la Serie A de Italia para jugar con Bologna, son algunas de las 'joyas' que el 'verde paisa' ha tenido la oportunidad de darle minutos y experiencia en el fútbol internacional, pero ahora se suma también Royer Caicedo, el defensor central que ya fue presentado en su nuevo club.

Nacional vuelve a hacer millonario traspaso de uno de sus canteranos

La gestión del mercado de fichajes que está llevando a cabo la directiva del 'verde paisa' encabezada por Sebastián Arango, presidente del club, y el respectivo cuerpo técnico, ha sido bastante buena en cuanto a exportación de jugadores, en especial desde que se instauró la norma de solo inscribir 25 jugadores y que los habría presionado a buscarle equipo a varios futbolistas.

El equipo siempre ha priorizado la carrera de los jugadores, por lo que procuran que las puertas que se abran sean de alto nivel y posiblemente de talla internacional, tal como lo ha demostrado en sus últimos cuatro traspasos y en donde también ha podido sumar una buena cantidad de dinero por los contratos de préstamos o la compra de derechos deportivos.

Royer Caicedo entra a ser el protagonista de este nuevo episodio del mercado de fichajes tras haberse confirmado que, tras su debut en el inicio de la temporada 2025, ahora dará el salto al fútbol internacional para jugar con la camiseta del Cercle Brugge en la Liga de Bélgica.

La escuadra belga adquirió el 75% de los derechos deportivos del defensor de 19 años por un total de 1.9 millones de dólares, importante ingreso para Atlético Nacional que además conservó un buen porcentaje de la ficha del jugador que los podrá beneficiar en otro futuro traspaso.

¿Cómo le fue a Royer Caicedo jugando con Nacional?

Caicedo se formó en las divisiones menores del 'verde paisa', a partir de 2024 se le hizo la inscripción al equipo de mayores, pero fue hasta el semestre de apertura de 2025 cuando tuvo la oportunidad de debutar de manera oficial, habiendo sumado 8 partidos, más de 600 minutos en el campo de juego en donde pudo gritar campeón de la Copa BetPlay y de la Superliga BetlPlay.