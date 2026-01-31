Chicho Arango: estadísticas, trayectoria y dorsal que usará en Atlético Nacional

Atlético Nacional confirmó oficialmente la incorporación de Cristian ‘Chicho’ Arango como nuevo delantero para la presente temporada, en una operación que sacude el mercado de fichajes del fútbol colombiano.

A través de sus redes sociales, el club antioqueño anunció la llegada del delantero, destacando su regreso al país y su vinculación a la institución de la que es hincha desde niño. Cristian 'Chicho' Arango usará la camiseta número 17 en Atlético Nacional.

Con 30 años, Arango llega a reforzar el frente de ataque del conjunto verdolaga y cumple así uno de sus grandes anhelos profesionales, pues en varias ocasiones había manifestado públicamente su deseo de vestir la camiseta de Atlético Nacional.

Trayectoria del Chicho Arango

El atacante arriba al club procedente del San José Earthquakes de la Major League Soccer, equipo en el que militó durante su más reciente etapa en el fútbol de Estados Unidos.

De esta manera, el futbolista tendrá su primera experiencia nuevamente en el fútbol colombiano desde 2021, año en el que salió de Millonarios para continuar su carrera en el exterior, principalmente en Norteamérica.

A lo largo de su trayectoria, Chicho Arango ha pasado por clubes como Envigado, Millonarios, Benfica B, Desportivo Aves, Tondela, Los Ángeles FC, Pachuca, Real Salt Lake y San José Earthquakes, consolidando una amplia experiencia internacional.

El delantero antioqueño también ha tenido presencia en la Selección Colombia, siendo convocado en los años 2021 y 2023, gracias a su rendimiento sostenido en el exterior.

Estadísticas de Chicho Arango

En números, Arango registra 383 partidos como profesional, con un balance de 130 goles y 36 asistencias, cifras que respaldan su llegada como uno de los refuerzos más importantes del semestre para Nacional.

¿Cuándo debuta Chicho Arango en Nacional?

La intención del cuerpo técnico es que Cristian Arango debute lo antes posible con la camiseta verdolaga, y no se descarta que pueda hacerlo el miércoles 4 de febrero ante América de Cali en el Atanasio Girardot o el sábado 7 frente a Independiente Santa Fe en El Campín.