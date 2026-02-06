Chicho Arango lo tiene claro: "Podemos hacer una dupla letal"

El ambiente era de expectativa, pero también de ilusión. En medio de la presentación oficial de los refuerzos de Atlético Nacional para 2026, una frase se robó la atención y encendió la imaginación de los hinchas verdolagas. Desde el primer contacto con la prensa, el mensaje fue claro: el ataque promete espectáculo.

Cristian “Chicho” Arango, recién llegado al club, no ocultó su emoción ni sus ambiciones. Y junto a Alfredo Morelos, visualiza una sociedad que puede marcar diferencia en el fútbol colombiano.

Un sueño cumplido con la camiseta verdolaga

El delantero fue presentado oficialmente tras su llegada en condición de préstamo desde San José Earthquakes de la MLS. Para Arango, más que un fichaje, el paso a Nacional representa una meta personal y familiar que llevaba años esperando concretar.

“Era un anhelo de muchos años atrás. Es un sueño cumplido vestir esta camiseta. Lo tomo con la mayor responsabilidad y con expectativas altas”, aseguró el atacante, dejando claro que asume el reto con compromiso total y con la intención de ganarse el lugar a punta de trabajo.

El delantero también habló del impacto emocional que tuvo la noticia en su entorno más cercano. Contó que su abuela no podía creerlo cuando se lo confirmó y que hubo lágrimas en casa, reflejo de lo que significa para él defender los colores del club del que es hincha.

La sociedad con Morelos que ilusiona a la hinchada

Pero más allá de lo sentimental, Arango ya piensa en lo futbolístico. Durante la conferencia, se refirió a la posibilidad de compartir ataque con Alfredo Morelos, quien finalmente se quedó en el club tras concretarse su traspaso definitivo desde Santos de Brasil.

“Los dos podemos aprovechar las virtudes del otro. Cuando el Búfalo salga a recibir, yo puedo estar más arriba y viceversa. Podemos armar una dupla letal al frente”, afirmó. La idea de complementar movimientos, potencia y olfato goleador entusiasma a un equipo que quiere ser protagonista en todos los frentes.

Con esa dupla, Nacional espera aumentar su poder ofensivo y meter presión al resto de rivales del FPC. La intención es clara: competir al máximo nivel y convertir los goles en el camino hacia los títulos.

Hambre de títulos y buen presente del equipo

Arango también dejó claro que su llegada no es solo romántica, sino competitiva. Su principal objetivo es ser campeón. “Todos los que venimos a Nacional queremos hacer historia. Hay que ratificarlo en la cancha”, señaló, consciente de la exigencia que implica vestir esa camiseta.

El contexto acompaña la ilusión. El equipo dirigido por Diego Arias viene de vencer a América de Cali y suma puntaje perfecto en el arranque de la Liga BetPlay, con varios partidos aplazados que le darán margen para ajustar cargas y consolidar la idea de juego.

Con Chicho ya integrado y Morelos listo para liderar el ataque, Nacional suma argumentos para soñar en grande. Si la conexión fluye como prometen, el Verdolaga podría haber encontrado una dupla capaz de marcar una época.