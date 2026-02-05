Sorpresa en Nacional; confirman otro refuerzo tras arribo de Chicho Arango

Este jueves 5 de enero, un día después del buen triunfo de Atlético Nacional por 2-1 sobre el América de Cali por la fecha 4 de la Liga BetPlay, el equipo ‘verdolaga’ ofreció una rueda de prensa donde sus más recientes fichajes fueron presentados y hablaron de sus expectativas con los retos de esta nueva temporada.

El conjunto dirigido por el técnico Diego Arias, que en dos partidos disputados ha logrado dos triunfos, no se conforma con su nómina y ya tendría listo su último refuerzo con el que cerraría definitivamente su mercado de fichajes.

Otro refuerzo para Nacional en este 2026

De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra y ratificada por Mauricio Agudelo de Win Sports, Atlético Nacional solicitó al Real Cundinamarca el regreso anticipado del defensor Néider Parra, quien pertenece al cuadro ‘verdolaga’, pero estaba cedido en el conjunto de la Segunda División hasta diciembre de este año.

El zaguero central de apenas 20 años surgió en las divisiones menores de Atlético Nacional y regresará en este mercado de fichajes al club antioqueño tras su experiencia el semestre pasado en el Real Cundinamarca, defensor que aún no debuta en la Primera División, pero que ahora tendrá la chance de hacerlo ante la necesidad del técnico Arias de tener una opción más en la defensa.

¿Cuándo vuelve a jugar Nacional por la Liga BetPlay?

El equipo verde de Antioquia, que pese a la derrota 2-1 en el amistoso frente al Inter Miami de Lionel Messi lleva puntaje perfecto en el campeonato local, volverá a la acción en ese certamen hasta el próximo jueves 12 de enero (duelo de local ante Fortaleza por la fecha 6), teniendo en cuenta que su compromiso de la fecha 5 ante Santa fe ha sido pospuesto debido al mal estado de la cancha del Estadio El Campín.

