Cristian Arango no escondió su felicidad por llegar a Nacional: “Era un sueño de familia”

Uno de los refuerzos en este mercado de fichajes en el fútbol colombiano es Cristian Arango, quien fue oficializado por Atlético Nacional, que rompió el mercado de fichajes, haciendo que el atacante se convierta en uno de los jugadores más importantes y costosos del rentado nacional en la presente temporada del FPC.

Tras ser anunciado y ser visto en varios juegos del cuadro verdolaga, Cristian Arango tuvo su primer contacto con los medios de comunicación, dejando ver su felicidad por vestir la camiseta del equipo que es hincha, pero dejando claro que tiene un objetivo muy presente para el 2026.

“Es un sueño cumplido”: Cristian Arango

En la rueda de prensa que se realizó en la sede deportiva de Atlético Nacional, el delantero antioqueño se mostró contento por vestir la camiseta del equipo verdolaga, afirmando que era un sueño que quería cumplir desde hace años y que luego de varias semanas de conversaciones se pudo concretar en el 2026.

“Era un anhelo de muchos años atrás. Gracias al presi y al maestro Fermani se pudo concretar este año. Era un deseo familiar llegar y vestir esta linda camiseta. Es un sueño cumplido. Lo tomo como se merece, con la mayor responsabilidad y con expectativas altas; voy a entrenar fuerte para poder cumplir”, aseguró el delantero.

Además, Arango se refirió a la dupla que puede hacer con Alfredo Morelos, dejando claro que será una de las más peligrosas del fútbol colombiano, pues ambos se pueden complementar y pueden efectuar diferentes acciones según el momento del compromiso.

“Los dos podemos aprovechar las virtudes del otro. Cuando el Búfalo salga a recibir, yo puedo estar más arriba y viceversa. Quiero hacer brillar a mis compañeros. La idea es competir al máximo nivel y que Atlético Nacional gane. Hay que aprovechar las virtudes de mis compañeros y con el Búfalo podemos armar una dupla letal al frente”, añadió.

Cristian Arango y un sueño familiar

Por último, el delantero contó detalles de cómo les contó a su familia su llegada a Atlético Nacional, afirmando que era algo que todos estaban esperando, sobre todo su abuela, quien es fiel hincha del cuadro verdolaga desde hace varios años.

“Mi abuela no se lo esperaba y cuando le conté, no creía, se echaba a reír. Pero después vio la seriedad con que se lo dije; hubo lágrimas, era su sueño y el de mi familia. Era algo que queríamos, anhelábamos y hay que tomar con mucha responsabilidad”, finalizó.