Atlético Nacional sigue firme en la cima de la Liga BetPlay tras vencer 2-0 a Bucaramanga en una presentación sólida que ratificó su candidatura al título. En medio del buen momento verdolaga, uno de los nombres que empieza a ganar protagonismo es el de Cristian Arango, futbolista que se ha convertido en una pieza cada vez más importante dentro del esquema del equipo antioqueño.

Chicho responde a la confianza en Nacional: "Hay que hacer valer estas oportunidades"

El atacante volvió a responder cuando recibió la oportunidad y fue determinante en el triunfo frente al conjunto santandereano, aportando una asistencia clave para encaminar la victoria. Tras el compromiso, Arango valoró el momento personal que atraviesa y destacó la paciencia que tuvo mientras esperaba más minutos en cancha.

“Sí, gracias a Dios, mucha paciencia y gracias a Dios. Por eso estoy muy contento, mucha paciencia con muchas ganas de seguir trabajando para estos momentos, para hacer valer estas oportunidades. Gracias a Dios se pueda dar con una asistencia y ganar el partido”, expresó el jugador.

Las declaraciones reflejan el proceso que ha vivido Arango dentro del plantel, donde debió esperar su momento mientras se consolidaba la competencia interna. Sin embargo, cuando el cuerpo técnico le ha dado espacio, ha respondido con rendimiento, entrega y eficacia en ataque.

Chicho Arango analiza el remate del todos contra todos, previo a cuadrangulares

Lea también Diego Arias respondió críticas a Nacional: derrotó a Bucaramanga y es líder con 40 puntos

Además del presente inmediato, el futbolista ya puso la mirada en los siguientes retos del club (Pereira y Once Caldas), consciente de que Nacional atraviesa una etapa decisiva del semestre: “Vamos a trabajar durante esta semana fuerte, para poder ir a buscar un resultado, es lo que queremos, lo que siempre buscamos”, afirmó el jugador sobre las dos fechas restantes del todos contra todos.

Arango también resaltó la importancia de seguir al pie de la letra las orientaciones del cuerpo técnico para sostener el liderato: “Con el trabajo y acatando las indicaciones del cuerpo técnico, podemos ir a buscar el resultado”, añadió.

En el aspecto personal, reconoció que la continuidad ha sido clave para elevar su nivel: “Sí, mucho mejor. Uno con minutos y tiempo en el terreno de juego se va tomando más confianza, y hoy me sentí muy bien físicamente y eso se va dando con los partidos”, comentó.

Sobre el compromiso ante Bucaramanga, destacó la exigencia que representó el rival y la capacidad del equipo para resolver en momentos puntuales: “Con respeto a los rivales, se preparan para venir a ganar, para hacernos un buen partido y bueno, gracias a Dios fuimos determinantes en las que tuvimos y pudimos llevarnos el marcador”.