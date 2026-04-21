Atlético Nacional volvió a imponer condiciones en la Liga y, tras vencer 2-0 a Bucaramanga, alcanzó los 40 puntos para mantenerse en lo más alto de la tabla. Sin embargo, más allá del resultado, el equipo antioqueño volvió a recibir cuestionamientos por la aparente falta de intensidad en varios pasajes del compromiso, especialmente durante el primer tiempo. Ante ello, el entrenador Diego Arias salió al paso de las críticas y defendió la propuesta de su equipo.

Diego Arias respondió críticas a Nacional: derrotó a Bucaramanga y es líder con 40 puntos

El técnico aseguró que desde afuera puede generarse una percepción equivocada sobre el rendimiento del conjunto verdolaga, pero explicó que el desarrollo del juego estuvo condicionado por la jerarquía del rival y por el plan estratégico planteado desde el inicio.

“Es posible que se interprete de esa forma desde afuera, pero nosotros que estamos todos los días con los jugadores y que planteamos el partido, la intención desde el primer tiempo era poder hacer un juego muy parecido al del segundo tiempo”, afirmó Arias en rueda de prensa.

El estratega reconoció que Nacional tuvo dificultades en la etapa inicial y que Bucaramanga logró incomodar con algunas llegadas claras “Nos estábamos enfrentando a un rival que tiene calidad en sus jugadores, que la mayoría de esos jugadores hace poco tiempo hicieron grandes campañas y sabíamos que iba a ser un partido difícil”, añadió.

Diego Arias, DT de Nacional: "todo el partido los jugadores estuvieron con la intención de superar el juego"

Sobre la mejoría mostrada tras el descanso, Arias destacó que el equipo entendió mejor cómo atacar y controlar el encuentro: “El segundo tiempo creo que los jugadores se identificaron mejor, lograron sacarle provecho a las características de los jugadores que teníamos en campo. Teníamos a Edwin, Titi (Rengifo), Mateus, jugadores con muy buen pie, necesitábamos sumar pases antes de atacar”, explicó.

El entrenador también detalló que en la primera mitad Nacional aceleró demasiado las acciones ofensivas, algo que terminó beneficiando al adversario: “El primer tiempo estábamos intentando atacar muy rápido y le generábamos un escenario al rival para sacarle provecho a sus jugadores Kevin, Zambuesa, y generamos un tipo de partido que para nosotros no era cómodo”, señaló.

El entrenador valoró la reacción de sus dirigidos en el complemento: “El segundo tiempo lo hicimos mucho mejor. Creo que mucho más control, situaciones de gol claras, los dos goles. Considero que todo el partido los jugadores estuvieron con la intención de superar el juego”, concluyó Arias.