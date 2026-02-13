Chicó manda un mensaje a la tabla del descenso: tiembla el Deportivo Cali

¿Qué significa para el equipo esta victoria? Significa mucho, significa mucho porque más allá del 'sccore', de los goles, es el tema de la necesidad que teníamos de un triunfo, ¿no? De volver a ganar en nuestra casa”, Flabio Torres se fue satisfecho luego de la goleada 5-0 a Jaguares.

Sin contemplaciones: Boyacá Chicó goleó a Jaguares de Córdoba en La Independencia de Tunja

Golpe directo en la tabla del descenso, enviándole un mensaje a Deportivo Cali en la lucha por la permanencia en la máxima categoría. El equipo dirigido por Flabio Torres resolvió el partido en menos de diez minutos.

Ítalo Montaño abrió el marcador tras desarmar con facilidad a la defensa visitante y, poco después, Jairo Molina amplió la ventaja con definición certera tras asistencia de Jeison Mena. El arranque fue demoledor y dejó sin reacción al cuadro cordobés.

Con un hombre menos, Jaguares perdió cualquier posibilidad de reacción. Antes del descanso, Arlen Banguero marcó el tercero, Chicó mantuvo el dominio y volvió a golpear con otro tanto de Montaño y un potente remate de Nicolás Anelka Valencia que selló la goleada.

Al término del encuentro el entrenador a cargo de Boyacá Chicó aseguró: “teníamos ya cuatro partidos que no ganábamos en nuestra casa y nosotros en el torneo anterior no habíamos, ni siquiera habíamos perdido, siempre habíamos empatado, ganado”.

El entrenador dejó un mensaje claro sobre sus partidos en condición de local: “nos van a fortalecer, nos van a fortalecer y bueno, se ve que con eso nosotros podemos hacer de Tunja de La Independencia, un fortín, una plaza fuerte. Nos habíamos ido muy tristes contra Santa Fe y contra América, que son grandes equipos, pero pues Creo que empieza un campeonato para nosotros en este momento y de ahí tenemos que fortalecernos”.

El equipo pelea por el descenso, los primeros equipos de la tabla son Cúcuta Deportivo y el conjunto boyacense: “conocemos que la capacidad del colectivo no es la del 100%, por la nómina, porque tenemos jugadores nuevos, porque tenemos jugadores jóvenes. Hoy debutaron dos jugadores jóvenes con nosotros de creo que de 17 a 18 años, que es una labor que estamos haciendo con el club de acercar jugadores muy jóvenes al proceso de Boyacá chico”.

Deportivo Cali sigue al Chicó en la tabla del descenso: “un calendario difícil en principio, difícil, muy difícil. Pero yo siento que el equipo siempre ha querido, ha mostrado una idea de juego, ha mostrado una idea de juego que lógicamente nos falta trabajarla más”.