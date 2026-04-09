Atlético Nacional ya tiene la mira puesta en el clásico antioqueño frente a Independiente Medellín, luego de su reciente victoria 2-1 ante Jaguares de Córdoba en el estadio Atanasio Girardot. Uno de los referentes del mediocampo, Jorman Campuzano, habló sobre lo que será este compromiso, dejando claro el objetivo del grupo.

Calendario apretado para Independiente Medellín por Copa Libertadores y por Liga Betplay

Lea también Tres novedades confirmada de Atlético Nacional para el clásico paisa contra independiente Medellín

Mientras que Atlético Nacional goza por estos días de la tranquilidad de ser líderes de la tabla y preparar con calma cada encuentro, pues no juegan torneo internacional, sus rivales hacen maniobras en las plantillas para entrar en competencia.

El DIM, enfrentará el próximo sábado al Nacional de Diego Arias, pero antes este miércoles contra Estudiantes de la Plata en el estadio Atanasio Girardot: 1-1.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo jugarán por la Copa CONMEBOL Libertadores, en la fase de grupos, la jornada 2 contra Flamengo. Jugarán por Liga contra Alianza (Jornada 10 de 19 - Mié, 22/4); contra el Boyacá Chicó, contra Fortaleza, Contra Cusco por Torneo Internacional y cerrando campeonato local contra Águilas Doradas.

Clásico contra el DIM: Jorman Campuzano resaltó a Alejandro Restrepo

Lea también Rodallega fue directo y confesó su objetivo con Santa Fe en Copa Libertadores

Sobre el rival, el mediocampista mostró respeto por el trabajo del cuerpo técnico rival, pero manteniendo el foco en su equipo: “Ellos juegan mañana, creo que el miércoles, bueno, pasado mañana juegan Libertadores. Nosotros tenemos que analizarlos en Medellín. Juegan bien, al profe le gusta jugar la pelota”

También reconoció el presente del DIM: “últimamente, en la liga está un poco difícil para ellos, pero nosotros concentrados en lo nuestro”.

El volante fue contundente al referirse al enfoque con el que afrontarán el partido: “nada, es salir a ganar, así seamos visitantes. Siempre los clásicos te exigen eso”. Además, resaltó el buen momento colectivo del equipo y el valor del trabajo diario: “se están ganando el día a día, eso es muy importante y están respondiendo, que es lo más importante”.

Finalmente, concluyó: “sabemos que tienen muy buenos jugadores, entonces hay que trabajar para nosotros”. Nacional, líder del campeonato, buscará ratificar su buen momento en un clásico que promete alta intensidad.