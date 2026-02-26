Logo Deportes RCN Vertical
Liga Betplay

Comisión Arbitral tomó radical decisión con Fernando Acuña por polémicas en el VAR

Acuña había sido designado para el partido entre Águilas Doradas contra Internacional de Bogotá de la fecha 9.
Daniel Zabala
Confirmada la designación arbitral para la ida de la final
Confirmada la designación arbitral para la ida de la final // AFP

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol tomó una radical decisión para la fecha 9 de la Liga BetPlay al hacer una importante modificación en la lista de árbitros que impartirán justicia.

Y es que la Comisión determinó retirar a Fernando Acuña del manejo del VAR del partido entre Águilas Doradas contra Internacional de Bogotá.

Árbitros y VAR para la novena fecha de la Liga BetPlay

Acuña, quien ha protagonizado diversas polémicas, había sido nombrado para liderar el VAR en dicho compromiso, a pesar de que se haya criticado su trabajo en los encuentros entre Llaneros frente a Medellín y recientemente en el juego de Independiente Santa con Atlético Nacional.

Cambio en la designación arbitral

Teniendo en cuenta la decisión de la Comisión Arbitral, el juez central Carlos Márquez estará acompañado por Cristian Aguirre y Freddy Velasco como asistentes de línea, mientras que Juan José Roldán estará como cuarto referí.

El gran cambio de la designación está en la ausencia de Fernando Acuña y el nombramiento de Nicolás Gallo, que contará con el apoyo de Mary Blanco.

Gallo participará, entonces, en dos partidos, ya que también fue designado para el duelo entre Millonarios contra Deportivo Pereira.

