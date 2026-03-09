¿Cómo le fue a Dudamel en su primer ciclo como técnico del Cali?

El venezolano Rafael Dudamel tendría todo listo para volver a dirigir en el Fútbol Profesional Colombiano, después de que se informara que habría un acuerdo para que asuma como director técnico del Deportivo Cali.

Este lunes 9 de marzo se dio a conocer que Dudamel y los nuevos directivos del conjunto 'azucarero' han adelantado negociaciones para finiquitar el retorno del entrenador venezolano, quien ya estuvo al frente de Deportivo Cali, club con el que logró el título del segundo semestre de 2021.

¿Cómo le fue a Rafael Dudamel en su primer ciclo como técnico del Cali?

Rafael Dudamel ya fue director técnico de Deportivo Cali entre el segundo semestre de 2021 y mitad de año del 2022.

Dudamel fue anunciado al frene del cuadro 'verdolaga' en septiembre de 2021 en reemplazo del uruguayo Alfredo Arias.

En poco tiempo, el estratega venezolano clasificó al Deportivo Cali a los cuadrangulares semifinales al ocupar la séptima posición de la fase regular.

Posteriormente, en la etapa semifinal dejó atrás en el grupo A a Junior de Barranquilla, Atlético Nacional y Deportivo Pereira.

En la gran final, Deportivo Cali superó con un global de 3-2 a Deportes Tolima.

En la Copa Libertadores de 2022, el cuadro vallecaucano terminó en la tercera posición de su grupo, el cual compartió con Boca Juniors, Corinthians y Bolívar.

Mientras se destacaba en la Libertadores, el Cali de Dudamel demostró un pobre desempeño en la Liga BetPlay al terminar el primer semestre de 2022 en la casilla 19 con solo 18 unidades, luego de cuatro victorias, seis empates y 10 derrotas.

Ante estos resultados, Rafael Dudamel dejó el cargo en julio de 2022.