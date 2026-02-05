Rafael Dudamel vuelve a ser noticia en el mundo del Fútbol Profesional Colombiano tras darse a conocer que estaría próximo a regresar a la acción en histórico equipo de la Liga BetPlay que se acaba de quedar sin director técnico.

El estratega venezolano se encuentra sin equipo tras los inconvenientes que sufrió dirigiendo a Deportivo Pereira, en donde la crisis económica del club lo obligó a rescindir de su contrato. Sin embargo, Cúcuta Deportivo sería el "salvavidas" de Rafael Dudamel, ya que estaría en la carpeta de posibles fichajes tras la salida de Nelson 'Rolo' Flórez.

Presidente de Cúcuta quiere fichar a Rafael Dudamel

Dudamel tiene un gran recorrido por el FPC, no solo como jugador, sino también como director técnico, habiendo sumado importantes títulos con Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, además con destacadas actuaciones dirigiendo a nivel internacional en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Lamentablemente, Pereira no lo pudo aprovechar al máximo tras una serie de inconvenientes que no le permitieron ni siquiera terminar la temporada 2025, ya que tuvo que salir del club tras una serie de inconsistencias con el tema de pagos y falta de garantías con su contrato.

Dudamel se marchó del club en el mes de octubre y desde entonces no habría vuelto a dirigir, aunque sigue radicado en Colombia. Por un tiempo se habló sobre una posible llegada a Santa Fe, Junior y Millonarios, pero al final sería Cúcuta el club que se terminaría quedando con él.

El cuadro 'motilón' regresó a la primera división del FPC tras cuatro años en la segunda categoría, pero en sus primeras participaciones su rendimiento ha sido bastante irregular y no ha sumado su primera victoria, por lo que estaría buscando una nueva alternativa en el banquillo tras la salida de Nelson Flórez y Dudamel sería el mejor candidato según conto el presidente Wilmar Sánchez.

"Claro, todos se estudian, todos se mencionan. (Rafael Dudamel) es un gran técnico y está ahí, no se sabe; todo puede pasar".

¿Cómo le fue a Dudamel dirigiendo en Pereira?

El venezolano arribó a Pereira desde Bucaramanga y tuvo la oportunidad de estar en el banquillo técnico por 29 partidos desde el mes de abril de 2025 hasta el 29 de octubre del mismo año. Logró sumar un total de nueve victorias, 12 empates y ocho derrotas.