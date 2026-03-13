¿Comparaciones con Juan Pablo Ángel? Tomás prepara su debut con el América

El América de Cali se prepara para recibir al Deportes Tolima en un duelo clave por la fecha 11 de la Liga BetPlay. El compromiso se disputará este domingo 15 de marzo en el estadio Estadio Pascual Guerrero, se espera el debut del delantero Tomás Ángel.

América juega contra Tolima el próximo domingo en el estadio Pascual Guerrero

El equipo dirigido por David González llega al compromiso luego de caer 2-0 frente al Deportivo Pasto, resultado que le hizo ceder posiciones en la tabla.

En la previa del encuentro, el estratega destacó la dificultad del rival y anticipó un duelo equilibrado. “Tolima es un muy buen equipo, con un buen trabajo, y que incluso con algunas estructuras nos parecemos, lo que hace que sea un partido interesante y donde tendremos que estar muy concentrados”.

La preparación del equipo caleño durante la semana tuvo algunas variaciones debido al exigente calendario. El América disputó recientemente el playoff de la Copa Sudamericana, en el que logró remontar la serie frente al Atlético Bucaramanga para asegurar su clasificación a la fase de grupos.

El nuevo delantero del América comentó en rueda de prensa cuáles son sus sensaciones tras incorporarse al equipo, y sobre todo, buscando un lugar en el once inicial: “Yo creo que ya lo había hablado con el profe. También es un estilo de juego donde le gusta que todos los del frente de ataque tengan movilidad sea de primera punta, de segunda punta por fuera, tengo las capacidades de hacerlo en distintas posiciones en el frente de ataque y ya es solo donde te toque y rendir al máximo".

¿Debut contra Tolima? "yo soy Tomás, él es Juan Pablo, yo estoy haciendo mi carrera con mi talento"

Es una dura y sana competencia por la posición de inicialista, Daniel Valencia y Adrián Ramos serán jugadores con los que dispute el lugar en el once titular: “yo creo que las características que se necesitan para ser titular son claros, cuando juegas delantero, va a hacer goles, obviamente como lo dijo el profe, también influye mucho la manera como te entrenas en el equipo”.

El artillero regresó de la MLS con ánimo de encontrar continuidad y más minutos: “es aprovechar esos minutos con el buen juego, con obviamente abrir espacios a los compañeros, pero yo creo que lo más importante es son los goles para el delantero, es la única manera donde te haces notar, donde das un paso fuerte para que la gente sepa que estás ahí”.

Lea también Jugador de la Premier League elige a James Rodríguez en su equipo ideal

El jugador mostró su carácter al ser comparado con su padre, el histótico Juan Pablo Ángel: “No, yo no creo que sea una presión para mí. siempre lo he dicho, vos mismo lo dijiste en la pregunta, yo soy Tomás, él es Juan Pablo, yo estoy haciendo mi carrera con mi talento, con mi trabajo y me encargaré por mi lado, siempre dar lo mejor de mí”.

Por último, dejó un objetivo claro: “tratar de hacer lo máximo de goles posible, de disfrutar mi carrera. La verdad nunca he sentido una presión, por más que me comparen. Entonces, lo tomo más como una ventaja sobre los demás”.