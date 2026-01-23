¡Competencia para Alfredo Morelos! Nacional escogió centrodelantero argentino

El equipo antioqueño ganó dos títulos el 2025, la Superliga y la Copa Betplay; sin embargo, la urgentica de ganar la Liga y un mejor papel en copa internacional, juega Sudamericana cointra Millonarios, son los objetivos para esta nueva temporada del cuadro antioqueño.

Aristizabal sería determinante para que se cierre el traspaso: Emilio emigraría al Vitoria

El hecho de que Emilio Aristizabal no continúe en la institución fue el determinante para que las directivas decidieran buscar a otro jugador para completar la nómina que disputará los diferentes campeonatos en los que participa. El ex delantero de Fortaleza, equipo de Bogotá, podría llegar al fútbol brasileño, al Vitoria al sudeste del país.

El periodista Cesar Luis Merlo asegura que el argentino Gastón Verón de 24 años es el centrodelantero escogido por los antioqueños para ser la competencia directa de Alfredo Morelos.

Alfredo Morelos finalmente será jugador de Nacional, firma contrato por 3 años (hasta 2028) con el equipo verdolaga: "El club brasileño le dio carta de libertad a cambio de que desista su reclamo ante FIFA por deuda de salarios/primas impagos (USD 1,3-2,3M), detalló, en referencia a la renuncia del jugador para facilitar su salida”.

Argentinos Juniors, dueño de su pase, trabaja en los detalles finales de un préstamo por un año con opción de compra

El periodista argentino especializado en fichajes aseguró textualmente: Atlético Nacional tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Gastón Verón, delantero de último paso por Central Córdoba. Argentinos Juniors, dueño de su pase, trabaja en los detalles finales de un préstamo por un año con opción de compra”.

Verón llegó a Argentinos Juniors a los 11 años. En 2017 salió campeón con la séptima división, y un año después firmó su primer contrato profesional. Debutó el 28 de enero de ese mismo año frente a San Martín de San Juan. Meses más tarde, convirtió su primer gol frente a Lanús. Tras dos pasos por Argentinos, ahora juega en Club Atlético Central Córdoba de Santiago del Estero.