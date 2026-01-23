Papelón en la Liga BetPlay: jugador renunció a club tradicional tras la fecha 1

Comenzó una nueva edición de la Liga BetPlay y llegó cargada de grandes emociones desde el inicio de la primera jornada, la cual estuvo llena de goles en todos los partidos e incluso expulsiones que perjudicaron a los equipos en pleno arranque, tal como ocurrió con América, Pereira, Tolima y Cúcuta, el cual también es protagonista de otro inesperado hecho.

Cúcuta Deportivo regresó a primera división tras cuatro años militando en la B, por lo que se esperaba que su regreso fuera por todo lo alto, pero las expectativas cayeron no solo con la derrota en su debut ante Once Caldas, sino también al darse a conocer que Lucas Ríos habría renunciado tras esta primera fecha.

Lucas Ríos dejó de ser jugador de Cúcuta

El cuadro 'motilón' volvió a jugar en la primera división con una plantilla e incluso uniforme renovados que ilusionaron a los fanáticos. Sin embargo, en este primer duelo, terminaron cayendo en condición de local contra Once Caldas, en condición de local, tras un doblete del goleador histórico de Colombia, Dayro Moreno, quien dejó un marcador definitivo de 1-2.

Este no solo fue un debut amargo por la derrota, sino también porque fue el último duelo de Lucas Ríos, el mediocampista argentino de 27 años, quien tras este duelo habría decidido no continuar en el club por una serie de motivos personales que iban en contra de sus principios como futbolista profesional.

Todo parece indicar que la relación entre ambas partes no iba del todo bien y Ríos habría tomado la decisión de dar el paso al costado, decisión que fue aceptada por el club, el cual le agradeció por su fundamental participación, en especial en la búsqueda por el ascenso, a través de un comunicado oficial por medio de sus redes sociales.

El propio jugador también aprovechó sus redes para enviarle un mensaje a la fanaticada del cuadro 'motilón', la cual siempre lo estuvo acompañando y por lo que sentía el compromiso de explicarles la verdadera razón de su renuncia en pleno arranque de la Liga BetPlay.

¿Cómo le fue a Lucas Ríos jugando con Cúcuta?

El mediocampista nacido en Santa Fe de Argentina tuvo dos ciclos con el cuatro 'motilón', el primero de ellos en 2022 tras su paso por el fútbol argentino, salió hacia Once Caldas y Santa Fe en 2024, pero regresó al primer colombiano que le abrió las puertas en la temporada 2025

Lucas Ríos ha tenido la oportunidad de jugar 81 partidos, sumando más de 5.600 minutos en los que logró el ascenso a la Liga BetPlay y un registro de 15 goles y 11 asistencias.







