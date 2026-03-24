Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Atlético Nacional

Comunicado de Atlético Nacional por denuncia a Nicolás Rodríguez

El equipo 'verdolaga' aseguró que el jugador Nicolás Rodríguez no hará parte de las actividades del equipos profesional.
Daniel Zabala
Comunicado de Nacional por caso de Nicolás Rodríguez
Comunicado de Nacional por caso de Nicolás Rodríguez // Colprensa

Atlético Nacional realizó este martes 24 de marzo un pronunciamiento oficial, después de que se diera a conocer la denuncia por abuso sexual en contra del jugador Nicolás Rodríguez.

El equipo 'verdolaga' expresó su solidaridad con la persona que presentó el caso y al mismo tiempo dio a conocer su respeto con el debido proceso.

Contundente respuesta de Reinaldo Rueda sobe Diego Arias en Nacional: ¡voz autorizada!

Lea también

Contundente respuesta de Reinaldo Rueda sobe Diego Arias en Nacional: ¡voz autorizada!

"Atlético Nacional se dirige a la opinión pública en relación con la denuncia interpuesta contra el jugador Nicolás Rodríguez Calderón.

Como institución, expresamos nuestra solidaridad con la persona que ha presentado la denuncia. Rechazamos de manera categórica cualquier conducta que atente conta la dignidad y la integridad humana, principios que orientan nuestro actuar y que por encima de cualquier interés deportivo.

Al mismo tiempo, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad que se debe regir este tipo de situaciones", señala el comunicado.

Nacional jugará contra Cruz Azul con 8 bajas sensibles en la convocatoria

Lea también

Nacional jugará contra Cruz Azul con 8 bajas sensibles en la convocatoria

Adicionalmente, Atlético Nacional informó que Nicolás Rodríguez no hará parte de las actividades del plantel profesional hasta que se resuelva el caso.

"De manera paralela, y de conformidad con nuestro reglamento interno de trabajo, el club ha activado los protocolos internos correspondientes, con responsabilidad y transparencia. Mientras avanzan las investigaciones, el jugador no hará parte de las actividades del equipos profesional".

En esta nota

Atlético Nacional Fútbol Colombiano

Reels