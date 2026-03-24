Comunicado de Atlético Nacional por denuncia a Nicolás Rodríguez

Atlético Nacional realizó este martes 24 de marzo un pronunciamiento oficial, después de que se diera a conocer la denuncia por abuso sexual en contra del jugador Nicolás Rodríguez.

El equipo 'verdolaga' expresó su solidaridad con la persona que presentó el caso y al mismo tiempo dio a conocer su respeto con el debido proceso.

"Atlético Nacional se dirige a la opinión pública en relación con la denuncia interpuesta contra el jugador Nicolás Rodríguez Calderón.

Como institución, expresamos nuestra solidaridad con la persona que ha presentado la denuncia. Rechazamos de manera categórica cualquier conducta que atente conta la dignidad y la integridad humana, principios que orientan nuestro actuar y que por encima de cualquier interés deportivo.

Al mismo tiempo, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad que se debe regir este tipo de situaciones", señala el comunicado.

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Adicionalmente, Atlético Nacional informó que Nicolás Rodríguez no hará parte de las actividades del plantel profesional hasta que se resuelva el caso.

"De manera paralela, y de conformidad con nuestro reglamento interno de trabajo, el club ha activado los protocolos internos correspondientes, con responsabilidad y transparencia. Mientras avanzan las investigaciones, el jugador no hará parte de las actividades del equipos profesional".