Nacional jugará contra Cruz Azul con 8 bajas sensibles en la convocatoria

Nacional pasa por un buen momento en la Liga Betplay, en la cual llega siendo líder absoluto con 27 unidades tras 12 partidos jugados, un panorama bastante favorable que respalda el proceso de Diego Arias como director técnico, el cual asumirá su primer reto contra un equipo internacional al mando del 'verde paisa'.

Arias dirigirá en el encuentro amistoso contra una de las escuadras más icónicas del fútbol mexicano, Cruz Azul, con el cual se medirá el miércoles 25 de marzo en Estados Unidos, aunque lo hará con varias bajas sensibles en la convocatoria.

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Nacional se enfrenta a Cruz Azul en USA con bajas sensibles en la convocatoria

El partido amistoso entre Atlético Nacional y Cruz Azul se perfila como un encuentro inesperado y de pronto poco necesario, pero uno de los más atractivos en la agenda del semestre de apertura de la temporada 2026. Dos históricos del fútbol latinoamericano se verán las caras en un duelo que, aunque no otorga puntos, sí representa una valiosa oportunidad para medir fuerzas y ajustar detalles de cara a sus competencias oficiales.

Sin embargo, uno de los puntos a tener en cuenta será la rotación de jugadores, ya que al tratarse de un amistoso, es probable que ambos entrenadores utilicen distintas alineaciones a lo largo del partido, buscando observar variantes tácticas y darle minutos a toda la plantilla.

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Justamente el entrenador, Diego Arias tomó una drástica decisión en cuanto a los jugadores que viajarían rumbo a Estados Unidos para el duelo y se vio la baja de ocho jugadores importantes que ha utilizado en la Liga Betplay y Copa Sudamericana.

Los jugadores que no formarán parte de dicho encuentro serán el portero, Kevin Cataño, quien no viajó por cuestiones de la VISA, Casco, Bauzá, Matheus, Román, Tesillo, Zapata y 'Chicho' Arango.

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¿Cuándo será el partido entre Nacional vs Cruz Azul?

El partido amistoso entre Atlético Nacional y Cruz Azul se disputará el miércoles 25 de marzo de 2026 a las 7:30 p.m. (hora de Colombia) en el PayPal Park, en Estados Unidos. Este compromiso forma parte de la fecha FIFA de marzo, lo que permitirá a ambos equipos aprovechar la pausa en sus ligas para medirse en un escenario internacional y continuar su preparación de cara a los retos de la temporada.

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¿Cómo llega Nacional a este encuentro?

El 'verde paisa' llega en óptimas condiciones al enfrentamiento, siendo líder de la Liga Betplay con 27 puntos obtenidos en nueve victorias y tan solo tres derrotas.