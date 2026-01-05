Logo Deportes RCN Vertical
Didier Moreno

Didier Moreno tiene acuerdo con un club del FPC tras salir de Junior

El mediocampista chocoano tuvo varias ofertas para continuar su carrera deportiva.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Didier Moreno ya tiene acuerdo con un equipo de la Liga BetPlay
Didier Moreno, futbolista colombiano // AFP

El mediocampista Didier Moreno ya tiene acuerdo con un equipo de la Liga BetPlay y continuará su carrera en el fútbol colombiano durante la temporada 2026.

Según informó el periodista Felipe Sierra, Moreno será nuevo jugador de Independiente Medellín, club con el que firmará un contrato por dos años, hasta diciembre de 2027.

El volante llega al DIM como agente libre, luego de finalizar su vínculo con Junior de Barranquilla, equipo en el que militó durante las últimas temporadas.

De acuerdo con la misma información, Didier Moreno contó con varias ofertas sobre la mesa, provenientes de Deportivo Cali, Millonarios, Atlético Bucaramanga y del propio Junior, que evaluó su continuidad.

Finalmente, el experimentado mediocampista se decantó por el proyecto deportivo del Medellín, donde tendrá un rol importante dentro de la plantilla que afrontará los retos de 2026.

Los números de Didier Moreno en Independiente Medellín

Esta será la tercera etapa de Didier Moreno en Independiente Medellín, club en el que ya jugó entre 2015 y 2018, y posteriormente en 2019.

Durante sus anteriores pasos por el DIM, Moreno fue protagonista en la obtención del título de la Liga 2016-I y de la Copa Colombia 2019. En total, el futbolista ha disputado 186 partidos con el Poderoso.

Además de su trayectoria en Medellín y Junior, el volante también defendió las camisetas de Independiente Santa Fe, Atlético Huila y Deportivo de La Coruña en el fútbol español.

Se espera que en los próximos días Independiente Medellín haga oficial la llegada de Didier Moreno como uno de sus refuerzos para la temporada 2026.

