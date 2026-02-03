“Destinen un rubro para el mantenimiento de la grama": concejal Leandro Castellanos

El concejal de Bogotá Leandro Castellanos, exfutbolista profesional y excapitán de Independiente Santa Fe, expresó su profunda preocupación por las condiciones del principal escenario deportivo de la capital.

Concejal Leandro Castellanos: "estoy bastante preocupado en lo que está sucediendo con el estadio El Campín

En pleno concejo de Bogotá el cabildante aseguró: “presidente, la verdad estoy bastante preocupado en lo que está sucediendo con el estadio El Campín, aprovechando que está el secretario de gobierno acá y que me ofrece dos minutos de atención. Yo sé que el concesionario Sencia, que tiene hoy en día, pues la operación del escenario del partido de Santa Fe, una vergüenza la grama y anoche se inundó el estadio.

Castellanos argumentó que las condiciones climáticas no pueden ser excusa para la condición del césped: “Y claro que llueve. En Bogotá llueve, pero yo jugué casi nueve años en ese estadio y se paraba por un rato y el drenaje hacía su labor. Anoche no hizo su labor. Y yo sé que hoy en día, pues el que opera el estadio es Sencia, primero exigirle a Sencia que inicie la obra, desde el 2024 tienen la operación del estadio y no ha iniciado una obra. Y segundo, pues hay que revisar, yo estaba haciendo esa tarea y ellos si tienen una obligación contractual de mantener en buen estado la grama del estadio y la están incumpliendo”.

El ex jugador de Independiente Santa Fe llamó la atención del IDRD: “Y el IDRD no se puede desdigar. Porque a la final ellos también cumplen una obligación de vigilancia de ese contrato. Entonces creemos que es el momento que ellos aparezcan, que le exijan a Sencia, tener el escario un buen estado”.

Andrés Llinas comentó tras el partido contra Medellín que en varias oportunidades la cancha ha tenido que ver con lesiones de los jugadores: “Hoy en día puede suceder hasta una lesión grave a cualquier jugador y eso entorpece el espectáculo, es más que suficiente lo que han recibido por esa cantidad de conciertos desde la parte económica para que no le destinen un rubro y un recurso para el mantenimiento de esa grama”, comentó Castellanos.

Concejal de Bogotá: "el fútbol bogotano merece un estadio de primer nivel, como no lo prometieron"

Finalmente, el concejal Leandro Castellanos agregó sobre el control que se le tiene que hacer al escenario deportivo: “Así que también un llamado al IDRD que cumpla con su obligación de vigilancia a ese contrato. Necesitamos escenario óptimas condiciones. Secretario, yo creo que está incumpliendo la parte contractual y espero pues que podamos de la mano hacerle ese control y seguimiento, porque el fútbol bogotano merece un estadio de primer nivel, como no lo prometieron. Vamos para dos años, que no se convierta otra UDS. Muchas gracias, presidente”.