Confirmado: América tendrá refuerzo de lujo ante Santa Fe

Un buen tiempo de inactividad se presentó en el América de Cali, pues el equipo tuvo que aplazar su partido ante Fortaleza de la fecha 5 de Liga BetPlay debido al mal estado de la cancha de El Campín, por eso, volverá a la acción después de 9 días hasta el próximo duelo ante Santa Fe en condición de local.

El conjunto dirigido por el técnico David González, que de momento se ubica en la novena posición de la liga con 7 puntos (registrando 2 triunfos, un empate y una derrota), es considerado por muchos como uno de los grandes favoritos a pelear el título tras las llegadas de grandes fichajes como Yeison Guzmán, Darwin Machís y el ecuatoriano Daniel Valencia.

Buena noticia para el América previo al partido contra Santa Fe

De acuerdo con información del periodista ‘Quique’ Barona desde la ciudad de Cali, ya ha llegado el ‘transfer’ del delantero Daniel Valencia y está listo para debutar con el América de Cali en el partido ante Santa Fe, incluso, la fuente aseguró que el ecuatoriano será titular.

Este fichaje ha despertado gran expectativa en el equipo de los ‘diablos rojos’, pues el jugador de 29 años viene de una gran temporada goleadora con el Manta del fútbol ecuatoriano, aportando 21 goles y 2 asistencias en 35 partidos disputados en 2025.

Detalles del contrato de Daniel Valencia en el América

El centro delantero que llegó para reemplazar al peruano Luis Ramos, tiene una gran responsabilidad en el equipo escarlata, aportar una buena cuota de goles en su primera experiencia jugando en el extranjero, sabiendo que también ha vestido los colores de clubes como Universidad Católica y Macará de Ecuador.

Valencia, de 1.80 centímetros de estatura, firmó un contrato de tres temporadas con el América de Cali hasta diciembre del 2028, equipo colombiano que según reportes se habría hecho acreedor del 50 % de sus derechos deportivos a cambio de 500 mil dólares.

