Rodrigo Holgado ya tiene equipo: América lo hizo oficial

América de Cali sigue siendo noticia en el Fútbol Profesional Colombiano, no solo porque "revivió" deportivamente tras la llegada de David González al banquillo técnico, sino porque la novela con respecto al futuro de Rodrigo Holgado se volvió a encender.

El delantero de 30 años ha sido el centro de atención en el presente mercado de fichajes, ya que tras el levantamiento de la sanción que le impuso la FIFA podrá volver a jugar a nivel profesional, pero no lo hará en el cuadro 'escarlata' sino que sumará minutos en la liga de Chile con Coquimbo Unido.

Holgado sale de América por préstamo de 6 meses

Dicha sanción de la FIFA implicó que Holgado quedara inhabilitado para participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol, esto incluye partidos oficiales, entrenamientos con América de Cali y demás convocatorias empezando a contar desde el viernes 26 de septiembre, la fecha de notificación de la medida.

A finales del mes de enero se dio a conocer el levantamiento de la sanción por parte de un exhaustivo análisis del TAS, lo que le permitió a Rodrigo Holgado volver a jugar, pero con un panorama complicado ya que debía definir su futuro, si quiere quedarse en América o buscar más oportunidades en el exterior.

David González habría haciendo todo lo posible para que continuara bajo su mando, tal como lo dio a conocer en una rueda de prensa, pero a decisión final que se habría tomado junto a la mesa directiva implicó que el goleador partiera rumbo al exterior, justo para jugar en Chile con Coquimbo Unido.

La escuadra chilena participará en la Copa Libertadores 2026 y contaría, por lo menos en una fase inicial, con los goles de Holgado, ya que América confirmó el traspaso del jugador por una duración de seis meses tras haber llegado a un acuerdo de préstamo

¿Cómo le ha ido a Rodrigo Holgado jugando con América de Cali?

El experimentado delantero de 30 años arribó a América en 2024 desde la primera división de Chile jugando con Coquimbo Unido y desde entonces ya ha tenido la oportunidad de jugar 77 partidos, más de 4.700 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con gol en 18 goles y cinco asistencias.