Confirmado; delantero de Millonarios jugará en Llaneros este 2026

Este sábado 17 de enero, Millonarios debuta en una nueva edición de la Liga BetPlay, será en condición de visitante contra Atlético Bucaramanga, duelo donde el equipo ‘embajador’ buscará los tres puntos para iniciar de buena forma su camino en este campeonato.

El equipo azul de la capital del país ultima detalles para lo que será el inicio de la competencia, sin embargo, no dejan de conocerse movimientos acerca de jugadores que no fueron considerados por el técnico Hernán Torres para este 2026.

Lea también: ¿Quién es y qué ha ganado Edgar Elizalde? El último fichaje de Millonarios

En otras noticias: el análisis de los partidos de Millonarios ante River y Boca

Luis Marimón jugará en otro equipo de la Liga BetPlay

El centro delantero cartagenero de apenas 21 años, Luis Marimón, quien surgió en las divisiones menores de Millonarios y que en su momento fue destacado en la zona ofensiva del equipo que dirigió David González, para este 2026 no tiene espacio en el ataque y se va a Llaneros en condición de préstamo por un año.

Así lo confirmó recientemente el periodista Mariano Olsen, mencionando que la cesión del futbolista es con opción de compra y que el jugador llegará la próxima semana a la ciudad de Villavicencio para sumarse a los trabajos del equipo de ‘la media Colombia’.

Así las cosas y a la espera de confirmación oficial de la salida de Marimón, el jugador se reencontrará con otro futbolista de Millonarios en el equipo de Villavicencio, recordando que el mediocampista Juan José Ramírez también fue prestado a Llaneros para este 2026.

Lea también Sin Castro y sin Falcao: Millonarios viajó rumbo a Bucaramanga

¿Qué pasara con Santiago Giordana en Millonarios?

El otro delantero del equipo ‘embajador’ que causa gran incertidumbre es el argentino Santiago Giordana, quien según reportes del periodista Guillermo Arango, no sería inscrito por Millonarios para este primer semestre del 2026 y se espera una decisión por parte del jugador ante una lesión que lo aqueja, pues no se sabe si será sometido a cirugía o no, algo que complica su préstamo o venta a otro club.