Sin Castro y sin Falcao: Millonarios viajó rumbo a Bucaramanga

Luego de varios días de espera, el fútbol profesional colombiano comienza su nueva temporada en el 2026, haciendo que los hinchas de los diferentes equipos del rentado nacional se comiencen a ilusionar con lo que podría ser la primera estrella del presente año.

Sin ninguna duda, uno de los equipos que tiene más presión es Millonarios, que, tras un segundo semestre del 2025 para el olvido, iniciaría el camino del presente torneo frente al Atlético Bucaramanga, obligado a mejorar la relación con los aficionados, quienes han mostrado estar tranquilos con el mercado de fichajes del club.

Novedades de Millonarios para el juego contra Bucaramanga

Para su primer compromiso en condición de local, Hernán Torres tendrá varias novedades. Jorge Arias, Leonardo Castro y Radamel Falcao García son las principales bajas de Millonarios para su visita a la ‘Ciudad Bonita’, esto tras las suspensiones que tienen los jugadores ante la Dimayor, obligados a cumplirlas en el primer semestre del 2026.

Además de los jugadores anteriormente mencionados, otro de los futbolistas referentes que no viajaron con el club es Andrés Llinás, quien a pesar de tener el alta médica y el alta deportiva no fue tenido en cuenta por Hernán Torres, quien estaría esperando que el defensa esté a punto para volverlo a convocar.

Por su parte, Carlos Darwin Quintero, Sebastián Valencia, Rodrigo Ureña, Mateo García, Rodrigo Contreras, Julián Angulo viajaron con el equipo y se espera que tengan minutos en el debut del cuadro embajador frente al Atlético Bucaramanga.

¿Quién será el delantero titular de Millonarios?

Ante la ausencia de Leonardo Castro y Radamel Falcao García, todo apuntaría a que el encargado de poner los goles en el equipo azul es Rodrigo Contreras, quien ya tuvo minutos en el amistoso contra Boca Juniors y dejó buenas sensaciones entre todos los seguidores del equipo azul.

Otras de las alternativas que tiene Hernán Torres es poner a Jorge Hurtado como nueve y dejar a Beckham Castro y Angulo como extremos. Sin embargo, esta decisión se tomará en la charla que realizará el equipo preparando el compromiso contra el Atlético Bucaramanga.



