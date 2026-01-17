¿Quién es y qué ha ganado Edgar Elizalde? El último fichaje de Millonarios

Este viernes 16 de enero dio inicio una nueva edición de la Liga BetPlay con los partidos entre Pereira ante Llaneros y Fortaleza contra Alianza de Valledupar, sin embargo, el mercado de fichajes no se ha cerrado y los clubes aprovechan para realizar sus últimos movimientos, como es el caso de Millonarios.

El equipo azul de la capital del país ha tenido días turbulentos en este inicio de año, pues luego de disputar los partidos amistosos contra River Plate y Boca Juniors, llegó la noticia de la salida de Edwin ‘Shirra’ Mosquera a Independiente Santa Fe, espacio que activó la chequera de Millonarios y su intención de contratar un nuevo defensor.

Edgar Elizalde, el último fichaje que está por ser anunciado en Millonarios

El futbolista que tiene doble nacionalidad (uruguaya y española), tiene 25 años y se destaca por su polivalencia al poder jugar como lateral izquierdo (posible reemplazo de Danovis Banguero) y también como defensor central, jugador que se creía tenía acuerdo con el Liverpool de Montevideo, pero que finalmente ya está en Bogotá realizándose exámenes médicos para sumarse a las filas de Millonarios.

Así lo confirmó recientemente el periodista Guillermo Arango, mencionando que Elizalde llega como agente libre y firmará por un año con opción a extender ese vínculo por dos más, anhelado central zurdo que pedían los hinchas de Millonarios tras la salida de Juan Pablo Vargas y las dudas con Jorge Arias, Alex Moreno Paz y Sergio Mosquera en defensa, además de poder ser útil como marcador por izquierda.

Palmarés y trayectoria de Edgar Elizalde

El futbolista surgido en las divisiones menores del Montevideo Wandereres, emigró al fútbol italiano en la temporada 2017/2018 para militar en el Pescara, sin embargo, a su corta edad (17 años) no logró asentarse como titular y probó suerte en otros clubes de divisiones inferiores de ese país.

Ya en el 2021 tuvo la oportunidad de volver a su país para sumarse a las filas de un gigante de Uruguay como Peñarol, conjunto donde sumó tres títulos locales (Torneo Clausura y Primera División en el año de su llegada, además de una Supercopa Uruguaya en 2022).

Luego, Elizalde llamó la atención del fútbol argentino y fue fichado por Independiente de Avellaneda, conjunto donde disputó 30 partidos en poco más de dos temporadas, club que dejó para jugar un corto periodo de tiempo en el Liverpool de Montevideo antes de sumarse a las filas de Platense, club donde se destacó en la plantilla que sorprendentemente resultó campeón de liga en 2025, sumando así su cuarto título en su carrera con apenas 25 años.