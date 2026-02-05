Confirmado el equipo de Joaquín Varela para este 2026

El mercado de fichajes en el fútbol colombiano no ha cerrado y los equipos siguen analizando últimos movimientos pensando en reforzar su plantilla de jugadores, un periodo de negociaciones que también se presta para muchos rumores que finalmente no llegan a ser verídicos.

Uno de los casos que dio de qué hablar fue acerca del futuro del defensor uruguayo Joaquín Varela, quien pertenece al conjunto de Águilas Doradas, pero que había despertado interés en clubes como Deportivo Cali y Once Caldas.

Confirman el equipo de Joaquín Varela en el fútbol colombiano

El zaguero central que llegó al fútbol colombiano en julio de 2023 para defender los colores del Deportivo Independiente Medellín y que actualmente tiene contrato con Águilas Doradas hasta diciembre del 2027, seguirá en las filas del conjunto dorado de Antioquia pese a los múltiples rumores de su salida a otra institución de la Liga BetPlay.

Así lo confirmó el periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, mencionando que el defensor charrúa de 27 años se quedará en Águilas Doradas (por lo menos para este semestre) luego de militar seis meses en el Deportivo Cali de Alberto Gamero, entrenador que en su momento lo tenía en sus planes para este 2026.

Se cayó el negocio con Once Caldas por Joaquín Varela

Reportes de las últimas horas señalan que Águilas Doradas y Once Caldas estaban en negociaciones por el traspaso del defensor uruguayo, sin embargo, añaden que las partes no lograron llegar a un acuerdo y Varela se quedará en el conjunto antioqueño para este 2026.

Futbolista que recordemos tuvo una alta regularidad el semestre pasado vistiendo la camiseta del Deportivo Cali, pero que este semestre no ha sumado ni un solo partido con Águilas Doradas en la Liga BetPlay, seguramente por el hecho de que se trabajaba en un posible traspaso a otro club.

