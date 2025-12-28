Confirmado el primer fichaje de Nacional para 2026; llega del extranjero

De acuerdo con información del periodista Julián Capera de ESPN, Atlético Nacional ha llegado a un acuerdo con el Orlando City de la MLS para concretar el préstamo por un año del delantero Nicolás Rodríguez, extremo derecho colombiano de apenas 21 años que surgió en el conjunto bogotano de Fortaleza y que desde inicios del 2025 emigró al club morado de la Florida.

Desde la temporada pasada el equipo ‘verdolaga’ estaba interesado en contar con los servicios del joven delantero, jugador que también estaba en el radar de clubes como Deportivo Cali, Deportes Tolima y Millonarios, aunque se reportó que el conjunto ‘albiazul’ desde hace un tiempo se bajó de la puja por este fichaje.

Atlético Nacional tiene nuevo delantero

El equipo verde de Antioquia ha concretado por fin uno de sus objetivos en este mercado de fichajes, la llegada de un joven delantero con gran potencial que estaba en el radar desde hace meses y que se destacó en su paso por Fortaleza en la temporada del 2024 (7 goles y 5 asistencias en 37 partidos de Liga BetPlay).

Nicolás Rodríguez, que fue fichado por el Orlando City en enero de este año, volverá a la Liga BetPlay para vestir la camiseta de Atlético Nacional, una transferencia que según Julián Capera se da en condición de préstamo por un año y con opción de compra del 60% de sus derechos deportivos.

Los números y la trayectoria de Nicolás Rodríguez

El atacante nacido en San José del Guaviare surgió en las divisiones menores del equipo de los ‘Amix’ y allí tuvo su debut como profesional, jugando en Fortaleza durante tres años antes de emigrar al balompié de los Estados Unidos, donde el Orlando City se fijó en su talento y lo hizo firmar un contrato hasta diciembre de 2027.

En el conjunto morado del estado de la Florida, Rodríguez alcanzó a disputar 12 de 34 posibles en la última MLS, logrando apenas un gol, mientras que en la US Open Cup 2025 se reportó con una asistencia en el único compromiso que jugó en esa competencia.