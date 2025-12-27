¿Nacional le debe dinero a Marino? Aclaran versión que surgió desde Argentina

El futuro de Marino Hinestroza parece complicarse, a pesar de las versiones que señalaban que tendría todo arreglado para ser nuevo jugador de Boca Juniors de Argentina.

En las últimas horas, desde Argentina se dio a conocer que Atlético Nacional y Boca Juniors tendrían un arreglo. Sin embargo, el periodista Michael Rincón aseguró que el cuadro 'verdolaga' estaría cambiando las condiciones.

Rincón agregó que Atlético Nacional le adeudaría un dinero a Hinestroza por concepto de salarios y otros pagos y pretendería obligar al jugador a renunciar a dicho dinero para facilitar su traspaso.

Atlético Nacional NO le debe dinero a Marino Hinestroza

La versión de Michael Rincón fue contundentemente desmentida en Colombia, principalmente por la periodista de Win Sports Pilar Velásquez, quien explicó la situación.

Velásquez aclaró que Atlético Nacional no tiene ninguna deuda vigente con Marino Hinestroza.

En cuanto a las negociaciones, la comunicadora agregó que el conjunto 'verdolaga' no cederá ante las condiciones propuestas por Boca Juniors y se plantará en la exigencias iniciales.

De esta manera, Atlético Nacional no aceptaría la oferta de 5 millones de dólares que ha puesto el conjunto 'xeneize' sobre la mesa para hacerse con los servicios de Marino Hinestroza.

Atlético Nacional pretendería una cifra que llegaría a los 8 millones de dólares para dejar ir a Marino Hinestroza a Boca Juniors o a cualquier otro club del exterior.