Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes del fútbol colombiano y los equipos que más obligados se ven a realizar transferencias importantes son los que tendrán participación en competencias internacionales, buscando refuerzos de categoría que los ayude a ser protagonistas en esos desafíos del 2026.

Uno de esos clubes es Junior de Barranquilla, reciente campeón de la Liga BetPlay que participará en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, un gran reto donde una de sus prioridades es concretar la llegada de un nuevo centro delantero.

Junior, a la caza de un referente de Atlético Nacional

El conjunto ‘tiburón’ ha decidido que no inscribirá a Carlos Bacca en su plantilla para las competencias del primer semestre del 2026, pues su retorno se daría hasta marzo, así que las directivas y el cuerpo técnico definieron que lo mejor será no tenerlo en cuenta.

Así las cosas, se activa la búsqueda de un nuevo centro delantero que compita con Guillermo Paiva (quien según reportes será fichado por Junior de manera definitiva), donde han sonado nombres como Luis Fernando Muriel y recientemente Alfredo Morelos, figura de Atlético Nacional.

Junior entra en la puja por contratar a Alfredo Morelos

El equipo barranquillero sabe de la situación del atacante de 29 años, que se encuentra en Nacional bajo condición de préstamo y que este diciembre termina ese vínculo con el cuadro ‘verdolaga’, jugador que busca seguir en el equipo verde de Antioquia para 2026, pero que necesita el aval del Santos de Brasil, club dueño de su ficha.

Desde el pasado mercado de fichajes no fue fácil para Nacional renovar el préstamo del delantero y ahora se prevé que también se presenten dificultades, especialmente por las exigencias económicas que estaría pidiendo Santos de Brasil, así que una oferta mejorada por parte de Junior podría convencer al conjunto brasileño.

Así lo confirmó el periodista Julián Capera, asegurando que el cuadro ‘tiburón’ ya preguntó condiciones por Morelos y de no poder cerrar a Muriel estaría a la espera de la oferta que haga Nacional, que según la fuente es para comprar un porcentaje menor de los derechos del delantero, algo que podría no convencer al Santos.