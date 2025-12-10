Confirmado el primer jugador que saldrá de Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe ya tiene confirmada su primera baja para la temporada 2026. Se trata del delantero Ángelo Rodríguez, cuyo contrato vence el próximo 31 de diciembre y no será renovado por decisión del club.

Lea también Santa Fe le daría gusto a Repetto y ofertaría por un mediocampista exNacional

El atacante de 36 años está próximo a recibir el alta médica tras el esguince que sufrió recientemente, aun así, no entrará en los planes del equipo para el próximo año.

Rodríguez llegó a comienzos de 2025 con la misión de competir en el frente de ataque, aunque nunca logró pelear seriamente el puesto con Hugo Rodallega, dueño absoluto de la titularidad.

Estadísticas de Ángelo Rodríguez en Independiente Santa Fe

Durante su paso por Santa Fe disputó 44 partidos -la mayoría entrando desde el banquillo-, en los que marcó cinco goles, dio cinco asistencias y celebró el título de la Liga BetPlay del primer semestre, su logro más destacado de la temporada.

El atacante sanandresano aterrizó en Bogotá procedente de Goiás de Brasil, y ahora —según periodistas como Felipe Sierra y Mariano Olsen— evalúa ofertas de varios equipos colombianos que ya preguntaron por su situación.

La salida del delantero abre un hueco importante en la nómina cardenal, especialmente porque Santa Fe busca aumentar la competencia interna en la posición.

Lea también Defensa de la Selección Colombia está en el radar de Olympique de Marsella

La directiva, junto al entrenador Pablo Repetto, ya trabaja en la llegada de un atacante que pueda disputar la titularidad con Rodallega, idealmente más joven y con mejor presente deportivo.

En los próximos días se espera que Santa Fe avance en esa búsqueda, mientras Ángelo Rodríguez define su futuro en el fútbol colombiano.