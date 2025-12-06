Confirmados los diez clásicos de la Liga BetPlay 2026

La Liga BetPlay 2026 traerá cambios importantes en sus tradicionales duelos regionales, producto de los ascensos y descensos que modificaron el mapa futbolero del país y ajustaron varios de los clásicos habituales.

Uno de los casos más llamativos es el de Junior de Barranquilla, que en 2025 enfrentaba a su rival histórico, Unión Magdalena, pero tras el descenso del equipo samario, su nuevo duelo regional será ante Jaguares de Córdoba, recién ascendido.

Otro regreso esperado es el del Cúcuta Deportivo, que tras conseguir el segundo ascenso volverá a protagonizar uno de los clásicos más calientes del oriente del país frente al Atlético Bucaramanga.

También habrá novedad para Alianza, que en 2025 jugó su clásico “por descarte” ante Bucaramanga, pero ahora se medirá con Águilas Doradas, equipo que quedó sin par tras el descenso de Envigado.

Los clásicos tradicionales se mantendrán sin cambios en las principales plazas del país, con duelos de alta convocatoria como Santa Fe vs Millonarios -el único partido que se ha jugado ininterrumpidamente desde 1948 en Colombia-, Medellín vs Nacional y Cali vs América.

En el Eje Cafetero continuará el cruce entre Pereira y Once Caldas, mientras que en el centro-oriente se enfrentarán Tolima y Llaneros, y en un 'clásico de altura' chocarán Pasto y Boyacá Chicó.

Otro duelo que se consolida es el de Internacional de Bogotá frente a Fortaleza, en el que será el estreno del primero de estos, antes llamado La Equidad.

Eso sí, aún está pendiente la confirmación oficial de Dimayor sobre si la tradicional fecha de clásicos, habitualmente programada en la jornada 10, se disputará en 2026, ya que existe la posibilidad de que sea eliminada para acortar el calendario por la realización del Mundial.

Clásicos de la Liga BetPlay 2026

Santa Fe vs Millonarios

Medellín vs Nacional

Cali vs América

Pereira vs Once Caldas

Cúcuta vs Bucaramanga

Junior vs Jaguares

Internacional de Bogotá vs Fortaleza

Tolima vs Llaneros

Pasto vs Chicó

Alianza vs Águilas Doradas