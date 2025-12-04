Un defensa de Santa Fe iría cedido a Llaneros

Independiente Santa Fe podría dejar salir a un defensa para la temporada 2026, pues el defensa central Alejandro Moralez estaría cerca de salir cedido a Llaneros FC. El zaguero de 24 años tiene contrato con el León hasta diciembre de 2026, pero su futuro inmediato podría estar en el Torneo Betplay.

La información fue revelada por el periodista Mariano Olsen, quien aseguró que Llaneros ya presentó una propuesta formal para llevarse al jugador en condición de préstamo. El club villavicense busca fortalecer su línea defensiva y ve en Moralez una opción ideal.

El futbolista viene de actuar durante 2025 en Real Cartagena, donde tuvo continuidad y buena participación. Antes había pasado por Fortaleza CEIF y Atlético Bucaramanga, experiencia que le ha permitido consolidarse en el fútbol profesional colombiano.

En Santa Fe, se analizó el regreso de Moralez tras finalizar su cesión, pero con la llegada del nuevo cuerpo técnico y la competencia interna, un nuevo préstamo aparece como una alternativa para garantizarle minutos.

Por ahora, las conversaciones entre Llaneros y Santa Fe avanzan de manera positiva, según los reportes de prensa. El club bogotano estaría dispuesto a facilitar la operación si se cumplen las condiciones deportivas y económicas.

La intención de Llaneros es asegurarlo para que haga parte del proyecto 2026, en el que buscarán nuevamente pelear por la clasificación a cuadrangulares y evitar así el descenso.

Moralez vería con buenos ojos la posibilidad, pues le permitiría tener continuidad y un rol más protagónico, algo clave en su etapa de consolidación como defensor central.

En los próximos días podría confirmarse la operación, que sería una de las primeras cesiones de Santa Fe en este mercado y un movimiento importante para Llaneros de cara al próximo año.