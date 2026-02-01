Confirman el nuevo delantero que América quiere fichar; es un paraguayo

El América de Cali, que no se sabe con seguridad si tendrá el regreso de Rodrigo Holgado luego de liberarse de la sanción de la FIFA, sigue en la búsqueda de un nuevo centro delantero que le ayude a reforzar la zona ofensiva del equipo.

Varios han sido los nombres sondeados por el conjunto escarlata, pero hasta el momento ninguno se ha podido concretar, pues hubo reportes de acercamientos con el uruguayo Michael Santos, con José Neris y con el exjugador de Santa Fe, Agustín Rodríguez.

¿Quién es el delantero paraguayo que América quiere fichar?

En las últimas horas apareció un nuevo jugador por el que ya se realizó oferta, que no es el ecuatoriano Daniel Valencia (con el que ya se habría llegado a un acuerdo), pues según información de Adriano Savalli (experto en fichajes), América de Cali se ha fijado en el centro delantero paraguayo Marcelo Pérez, atacante de apenas 24 años que pertenece al Club Atlético Huracán.

La fuente indica que ‘el globo’ ya recibió la propuesta del equipo colombiano y analiza la oferta para dar una respuesta, donde el América pretende tener al paraguayo en condición de préstamo por un año y con opción de compra.

Trayectoria de Marcelo Pérez

El futbolista nacido en Luque, Paraguay y que mide 1.83 centímetros de estatura, surgió en las divisiones menores del Sportivo Luqueño de su país, club con el que debutó en la primera división para después emigrar al fútbol argentino, donde Huracán se hizo con sus derechos deportivos en agosto de 2023, conjunto donde firmó contrato hasta diciembre de 2027.

Luego, a partir de enero del 2025, Pérez volvió al Sportivo Luqueño para jugar en condición de préstamo antes de retornar al ‘globo’ en este inicio de año, delantero que en la temporada pasada se reportó con 7 goles y 1 asistencia en 36 partidos disputados.

