Confirman el nuevo delantero que América quiere fichar; juega en Vélez Sarsfield

América de Cali debutó en una nueva edición de la Liga BetPlay y su presentación estuvo a la altura, pues logró una destacada victoria por 3-0 ante Internacional de Bogotá en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, duelo donde se destacó la actuación del nuevo fichaje, el volante ofensivo Yeison Guzmán.

Pese al buen triunfo del equipo escarlata, el técnico David González sabe que necesita la llegada de un nuevo centro delantero tras la salida del peruano Luis Ramos y la anticipada baja de Rodrigo Holgado el semestre pasado.

América abrió conversaciones con nuevo centro delantero

Luego de un tiempo negociando la llegada del uruguayo José Neris, los últimos reportes indicaron que el traspaso estaba muy complicado de realizarse, pues en América esperaban que el delantero llegara como agente libre y lo cierto es que no se ha podido desligar de Colón, club argentino dueño de sus derechos deportivos.

Pues bien, luego de que sonara el argentino Lucas Alario en el radar del América de Cali, apareció un nuevo centro delantero charrúa dentro de sus opciones, así lo confirmó el periodista Germán García Grova, asegurando que los ‘diablos rojos’ abrió conversaciones con Vélez Sarsfield por el fichaje del uruguayo Michael Santos.

La situación contractual de Michael Santos y sus números en Vélez

La fuente indica que el conjunto argentino de Liniers está dispuesto a darle salida al delantero charrúa, jugador que el América pretende en condición de préstamo con opción de compra, sin embargo, el conjunto colombiano no es el único interesado en Santos, pues Central Córdoba también ha entrado en la puja por ese fichaje.

Michael Santos, de 32 años, tiene contrato vigente con Vélez Sarsfield hasta diciembre del 2027 y tiene un valor en el mercado de 400 mil euros, atacante uruguayo que en su última temporada con el conjunto de Liniers tuvo un flojo aporte en zona ofensiva, pues registra un solo gol en 25 partidos disputados, según datos de Transfermarkt.