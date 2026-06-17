Confirman el nuevo equipo de Dairon Asprilla tras salir de Nacional

El futuro de Dairon Asprilla parece estar cada vez más claro. Luego de confirmarse que no continuará en Atlético Nacional para el segundo semestre de 2026, el delantero ya tendría encaminada su vinculación con un club del fútbol internacional.

Lea también Colombia regresa al Estadio Ciudad de México: así le fue en el mítico escenario

Dairon Asprilla llegaría a Bolívar de La Paz

Según informó el periodista César Luis Merlo, el atacante de 34 años alcanzó un principio de acuerdo con el Club Bolívar de Bolivia, una de las instituciones más importantes del continente y habitual participante de torneos internacionales.

De esta manera, todo apunta a que Asprilla continuará su carrera en La Paz, donde Bolívar adelanta movimientos importantes de cara a la segunda parte de la temporada y busca reforzar varias posiciones de su plantilla.

La posible llegada del futbolista colombiano también llama la atención porque Bolívar forma parte del City Football Group, conglomerado que administra y tiene participación en varios clubes alrededor del mundo.

Lea también River tomó decisión con Kevin Castaño en pleno Mundial: comunicado oficial

Asprilla pone así punto final a su más reciente etapa en Atlético Nacional, club al que llegó para el segundo semestre de 2024 y con el que tuvo una participación constante durante las últimas campañas.

Balance de Dairon Asprilla en Nacional

Desde su llegada al conjunto verdolaga, el atacante disputó un total de 96 partidos oficiales y consiguió anotar once goles.

Antes de este ciclo en Nacional, el jugador construyó una amplia trayectoria que incluye pasos por Portland Timbers de la MLS, Millonarios, Alianza Petrolera y una etapa anterior con el propio Atlético Nacional.

Lea también Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este miércoles 17 de junio

Ahora, la expectativa se centra en la oficialización del acuerdo, pues las conversaciones entre las partes avanzan de manera positiva y todo indica que el experimentado delantero continuará su carrera en el fútbol boliviano.

Otro colombiano podría llegar a Bolívar

Entretanto, Bolívar también aparece relacionado con otro futbolista colombiano. En las últimas horas ha tomado fuerza la posibilidad de que Baldomero Perlaza, quien no continuará en Independiente Medellín, también pueda incorporarse al equipo paceño.

De confirmarse ambas operaciones, el cuadro boliviano sumaría dos jugadores con amplio recorrido en el fútbol colombiano, reforzando una plantilla que buscará ser protagonista tanto en el ámbito local como en los torneos internacionales que dispute durante el segundo semestre de 2026.