Colombia regresa al Estadio Ciudad de México: así le fue en en el mítico escenario

Este miércoles 17 de junio será el día clave para que arranquen las emociones de la Selección Colombia que enfrentará a Uzbekistán en el inicio del Grupo K que comparten con República Democrática del Congo y Portugal. Néstor Lorenzo y sus dirigidos están más que listos para el reto orbital que será en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca).

A partir de las 9 de la noche en horario de Colombia, la selección sudamericana se medirá con Uzbekistán en busca de sacar adelante los tres primeros puntos en el certamen antes de enfrentar a la República Democrática del Congo y cerrar en la tercera fecha con Portugal.

Un mítico estadio que aún conserva la historia de todo lo que se ha vivido en el Azteca, sede de tres mundiales y tres inauguraciones que han dado de qué hablar en el tiempo será la casa de la Selección Colombia. Sin embargo, en este recinto no conocen victorias tras dos encuentros que han disputado en la capital mexicana.

Sin duda alguna, esta será una gran oportunidad para dejar esos resultados atrás y crear una nueva historia en un Mundial. Esta vez su rival no será México, sino Uzbekistán que se ilusiona con ganar los primeros tres puntos en la historia, dado que será la primera participación mundialista.

ASÍ LE HA IDO A COLOMBIA EN EL ESTADIO CIUDAD DE MÉXICO

Durante el Mundial, el estadio Azteca será llamado Estadio Ciudad de México y luego Banorte por temas comerciales. Seguirá conservando esa huella y ese componente histórico de años atrás en donde Colombia enfrentó a México en dos oportunidades.

Colombia no ha tenido los mejores resultados jugando en México y en la capital ha disputado dos encuentros con un empate y una derrota. La primera ocasión fue el 2 de marzo de 1994 en un amistoso. Dicho antecedente quedó igualado sin goles. Los colombianos, dirigidos por Francisco Maturana tenían una nómina de referentes como Óscar Córdoba, Andrés Escobar, Leonel Álvarez, Víctor Hugo Aristizábal, entre otros.

Lea también Decisión confirmada: Pasto comienza sin director técnico la Liga Betplay

Ese encuentro sirvió como preparación para el Mundial de Estados Unidos en 1994. Nuevamente como examen de la Copa del Mundo de 2002 en Corea del Sur y Japón, se vieron las caras en el Estadio Azteca. En ese enfrentamiento, los colombianos tampoco pudieron ganar.

La Selección Colombia no pudo clasificar a ese Mundial y llegaba a medirse con México después de haberles ganado en la Copa América 2001 en condición de local. En ese amistoso preparativo para la cita orbital, los mexicanos se impusieron con un 2-1.

LA IMPORTANCIA DE JUGAR EN EL ESTADIO CIUDAD DE MÉXICO

En este caso, México no será el rival de la Selección Colombia. Enfrentará a Uzbekistán en el recinto deportivo más importante del suelo mexicano. En la rueda de prensa previa a este partido, Néstor Lorenzo hizo énfasis en jugar en un mítico escenario y con más de 65,000 hinchas.

Néstor Lorenzo no dudó en definir al Azteca como, “la verdad que es un estadio mítico emociona solo pisar ese césped en donde vimos al mejor Pelé y al mejor Maradona. En ese momento estaba en las juveniles de Argentina en el 1986 y lo vi de cerca porque entrenaba con el equipo mayor y lo tengo muy en el corazón ese Mundial. Recordar lo que hizo Diego y muchos compañeros míos, es maravilloso la verdad”.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.