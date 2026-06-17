Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este miércoles 17 de junio

La Copa Mundial de la FIFA 2026 cerrará este miércoles 17 de junio la primera fecha de la fase de grupos con una jornada que promete emociones de principio a fin. Los grupos K y L entrarán en acción con cuatro partidos que ayudarán a completar el panorama inicial del certamen.

Además, la jornada tendrá un atractivo especial para los aficionados colombianos, pues la Selección Colombia hará su estreno en la competencia frente a Uzbekistán en el último encuentro del día.

Partidos y horarios de este miércoles 17 de julio

La actividad comenzará a las 12:00 del mediodía con el compromiso entre Portugal y República Democrática del Congo, correspondiente al grupo K. El partido se disputará en Houston y contará con transmisión de DSports.

Posteriormente, a las 3:00 p. m., será el turno para el grupo L con el enfrentamiento entre Inglaterra y Croacia, dos selecciones con tradición mundialista que buscarán arrancar con pie derecho. El compromiso se jugará en Dallas y será transmitido por Win Sports.

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La tercera cita del día tendrá lugar a las 6:00 p. m., cuando Ghana y Panamá se vean las caras en Toronto, Canadá. Este encuentro también hará parte del grupo L y podrá verse a través de DSports.

El cierre de la jornada estará reservado para el esperado debut de la Selección Colombia, que enfrentará a Uzbekistán desde las 9:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio de Ciudad de México, en un duelo correspondiente al grupo K.

Canal RCN transmite Colombia vs Uzbekistán

El compromiso de la Tricolor contará con la transmisión de Canal RCN, tanto por su señal principal como a través de sus plataformas digitales, en una noche en la que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo intentará comenzar con una victoria su camino en la Copa del Mundo.

Con estos cuatro compromisos se completará oficialmente la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, etapa que ya ha dejado varias sorpresas, resultados inesperados y partidos muy disputados en diferentes zonas del torneo.

Cabe recordar que el nuevo formato del Mundial establece que avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros, por lo que cada punto obtenido desde el inicio puede resultar determinante en la lucha por la clasificación.