Confirman el reemplazo de Aldair Quintana en Bucaramanga

En las últimas horas ha trascendido una noticia relacionada con uno de los máximos referentes del Atlético Bucaramanga, pues el arquero Aldair Quintana ha llegado a un acuerdo con Independiente del Valle para ser nuevo jugador del equipo ecuatoriano.

El portero nacido en Ibagué hace 31 años, quien desde hace varias temporadas había sonado para dejar el Atlético Bucaramanga y emigrar al fútbol del extranjero, sorprendió con el anuncio de su salida en plena disputa de la presente Liga BetPlay.

Lea también: Colombia da un golpe de autoridad en Libertadores: cuatro equipos en competencia

Atlético Bucaramanga ya eligió el reemplazo de Aldair Quintana

El equipo ‘Leopardo’ tendrá que suplir esa sensible baja en el arco y tendrá que esperar hasta el próximo mercado de fichajes para realizar una inversión importante para esta posición, así lo confirmó el narrador deportivo ‘Jotas’ Mantilla, mencionando que de ahora en adelante el arquero vallecaucano Luis Erney Vásquez será el reemplazo de Aldair Quintana para lo que resta de la Liga BetPlay.

Vásquez había sido inscrito por el técnico Leonel Álvarez tanto para la liga local como para la Copa Sudamericana 2026, siendo el segundo arquero del Atlético Bucaramanga, club en el que juega desde enero del 2024 y con el que tiene contrato hasta diciembre de este año.

Lea también [Video] Quintero falló insólito penalti en estreno de Coudet en River

La trayectoria de Luis Vásquez en su carrera como futbolista

El guardameta de 30 años no ha tenido acción en lo que va del semestre, quedando a la sombra de Aldair Quintana que difícilmente perdería su titularidad, ahora, tendrá su gran chance de mostrarse en el próximo partido de Liga BetPlay por la fecha 11 del campeonato, visitando este sábado 14 de marzo a Internacional de Bogotá.

Luis Erney Vásquez tendrá la difícil misión de reemplazar a Quintana en el arco del Atlético Bucaramanga, portero que recordemos surgió en las divisiones menores del DIM y que ha vestido los colores de clubes como Real Cartagena, Junior de Barranquilla y Valledupar Fútbol Club, además, fue internacional con la Selección Colombia sub-20 en el Torneo Esperanzas de Toulon de 2014.

En otras noticias: Mayra Ramírez no para de sufrir el trauma de las lesiones