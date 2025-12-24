Confirman el segundo fichaje de Junior para 2026; el jugador firmará por dos años

El último campeón del fútbol colombiano, el Junior de Barranquilla, celebró su undécima estrella tras vencer con autoridad al Deportes Tolima con un marcador global de 4-0, equipo ‘tiburón’ que tuvo su celebración por todo lo alto, pero que ya trabaja en lo que serán los desafíos del 2026.

El conjunto dirigido por el técnico Alfredo Arias por fin concretó la llegada del delantero Jannenson Sarmiento, pues Unión Magdalena dio a conocer de manera oficial el acuerdo por el atacante de 26 años, fichaje que no será el único que tendrá Junior para la siguiente temporada.

Junior ya tendría listo su segundo fichaje para el 2026

De acuerdo con información de los periodistas Julián Capera y Juan Salvador Bárcena, en las últimas horas el Junior de Barranquilla avanzó significativamente para concretar el fichaje de Kevin Pérez, extremo derecho de 28 años que acaba contrato con el Deportes Tolima este 31 de diciembre y que ya tendría acuerdo con el cuadro ‘tiburón’ para firmar por los próximos dos años.

El atacante cartagenero militaba en el equipo ‘pijao’ desde junio de 2022 y ha decidido para el próximo año tener una nueva experiencia en otro club, jugador que al quedar como agente libre levantó interés en clubes grandes del fútbol colombiano como Millonarios y América de Cali.

Los números de Kevin Pérez en el Deportes Tolima

La fuente añade que Junior comprará una parte de los derechos deportivos del jugador en la transferencia, así que Tolima permanecerá con un porcentaje de su ficha para sacar réditos económicos en una futura venta.

El atacante que se caracteriza por su polivalencia al poder jugar de interior, tiene además remate de media distancia y desequilibrio, jugador que pese a su buena proyección ofensiva no pudo reflejar eso en goles con el Tolima en este 2025, anotando apenas 3 goles y ofreciendo 5 asistencias en 46 partidos disputados.