Orlando City tomó decisión con Luis Fernando Muriel ¿Nacional o Junior?

El delantero colombiano Luis Fernando Murielha despertado gran expectativa por el que será su futuro profesional, teniendo en cuenta que desde la MLS se ha informado que no sería una prioridad del Orlando City para la próxima temporada.

Ante esta situación, en el fútbol colombiano dos importantes y poderosos clubes han despertado interés para tratar hacerse con sus servicios.

Se trata de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional.

La relación de Junior con Muriel ha sido un tema que se ha tratado desde hace algunos meses, teniendo en cuenta que el futbolista ha manifestado ser hincha del club.

Sin embargo, los valores en cuanto a salario y transferencia han impedido su llegada al club.

Por otro lado, Atlético Nacional se quiso meter en las últimas horas en los planes de Junior al realizarse una oferta al Orlando City para hacerse con los servicios de Luis Fernando Muriel como reemplazo de Alfredo Morelos.

Orlando City tomó decisión con Luis Fernando Muriel

En medio de la disputa por su fichaje, desde Orlando City se conoció la decisión que tomó el equipo con Luis Fernando Muriel.

Y es que el equipo de la Florida confirmó en las últimas horas la contratación del delantero de 20 años Tiago Souza, que llega a la MLS después de destacarse en el Esporte Clube Bahia.

Al fichar al atacante Orlando City estaría dispuesto a negociar la salida de Luis Fernando Muriel, pero siempre y cuando el equipo interesado pague la totalidad o un gran porcentaje de su salario.



