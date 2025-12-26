Confirman nueva baja en Santa Fe; jugador “reforzará otro equipo de Bogotá”

El técnico Pablo Repetto sigue conformando su nómina para lo que será la siguiente temporada de Independiente Santa Fe, entrenador uruguayo que después de dar el aval a la contratación del delantero Franco Fagúndez, sigue analizando movimientos a la plantilla, incluyendo algunas salidas.

Y es que no todo son refuerzos en Santa Fe, pues el conjunto rojo de la capital del país se ha despedido de varios jugadores al término de esta temporada, donde futbolistas como Santiago Mosquera, Ángelo Rodríguez, Elvis Perlaza, Yairo Moreno y Edward López han dicho adiós, a la espera de confirmación oficial de la posible baja de los extranjeros Joaquín Sosa y Marcelo Meli.

Confirman otra baja en Santa Fe; futbolista jugará a préstamo en otro club bogotano

De acuerdo con información del periodista Miguel París y Felipe Sierra, el defensor bogotano David Ramírez Pisciotti dejará las filas del equipo ‘cardenal’ para jugar en Fortaleza en condición de préstamo por un año.

El jugador de apenas 23 años no entra en los planes de Repetto para el 2026 y saldrá del ‘León’ con rumbo al equipo de los ‘Amix’, conjunto donde tendrá la chance de acumular más minutos en cancha luego de sumar muy poca actividad con la camiseta de Santa Fe en este 2025.

Los números de Pisciotti en Santa Fe

El futbolista bogotano formado en las categorías inferiores de Independiente Santa Fe y que tuvo paso en 2022 por el Real Cundinamarca de la Segunda División en Colombia, tuvo la chance de ascender al primer equipo del ‘León’ en 2023, sin embargo, no ha podido asentarse como titular.

Y es que en este 2025 apenas tuvo acción en cancha, registrando solo 6 partidos con la camiseta del conjunto ‘cardenal’, quedando a la sombra de jugadores más experimentados como Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Víctor Moreno y Joaquín Sosa.