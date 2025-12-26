Méndez y los fichajes de Santa Fe: “No se puede vivir de rumores”

En marzo de 2026, Independiente Santa Fe conocerá de primera mano sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores, lugar que aseguró por haber sido campeón de la Liga BetPlay 2025-I y que le permitió ahorrarse la necesidad de jugar fases previas que lo condicionaron ante el Deportes Iquique a principio del año.

Vea también: ‘Chino’ Sandoval jugará Libertadores, pero no en Medellín: pedido expreso de DT

Sin duda alguna, Santa Fe tiene que armarse de la mejor manera para pelear por la Superliga BetPlay, primer título del 2026 y para la Copa Libertadores que se convierte en el máximo objetivo para las pretensiones cardenales. Pablo Repetto fue el primero en llegar al barco.

Pablo Repetto pidió el fichaje de Franco Fagúndez que ya estaría a mínimos detalles de ser oficial. El mediapunta llegará para pelear por el torneo internacional. A partir de ahí han aparecido varios rumores de extremos, de laterales derechos, ante las salidas de Harold Santiago Mosquera y Elvis Perlaza.

Joan Castro, Yerson Candelo, Walmer Pacheco o Luis Palacios, este último, pedido expreso de Pablo Repetto son los nombres que han sonado en la carpeta del cuadro cardenal. Sin embargo, ¿cuáles de estos jugadores sí están dentro de las posibilidades para la institución?

EDUARDO MÉNDEZ NO QUISO DAR DETALLES

En entrevista con Win Team de Win Sports, le preguntaron al presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, las posibilidades en el mercado de fichajes en una temporada en la cual hay un torneo internacional de por medio. Característico de las respuestas de Méndez, prefirió ser cauto y no adelantar nada de los posibles fichajes para el 2026.

Le puede interesar: Definido el primer clasificado a octavos de final en Copa África de Naciones

Un lateral derecho es necesario y es una de las grandes urgencias para el club que se quedó solo con Jhon Meléndez ante la partida de Elvis Perlaza. Eduardo Méndez respondió en Win Team que, “Joan Castro lo operaron hasta donde tengo entendido. Entrará a fase de recuperación y el técnico evaluará todo eso que está sucediendo es un jugador recién operado y no sabemos la evolución que vaya a tener. Estamos pensando en el 2026”.









Además de la opción de Joan Castro que tuvo que regresar a Internacional de Bogotá, el presidente fue consultado por Walmer Pacheco y Yerson Candelo quienes también han sonado, “yo no sé nombres. La verdad que no tengo ni idea”. Con eso se lavó las manos prefiriendo guardar cautela.

Lea también: ¿James jugará nuevamente en Sao Paulo? Desde Brasil hay nueva versión

Posteriormente, indicó que, “el presidente no puede vivir de rumores. Nos toca esperar, lo único que hay que decirle a la afición es que estamos trabajando con la necesidad de hacer un equipo competitivo y nos represente de buena forma al país en la Copa Libertadores”.