Nacional y Medellín empezarían a jugar en horarios inhabituales, ¿por qué?

Mientras la Liga BetPlay sigue tomando forma para los clubes más representativos del país en busca de sellar la clasificación a las siguientes instancias y de las responsabilidades de torneos internacionales, aparece un tema que podría afectar tanto a los clubes de Medellín y de Bogotá por las obras en el Atanasio Girardot y en el Nemesio Camacho El Campín.

Desde noviembre de 2025, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín anunció los comienzos de las obras para que la ciudad pueda tener un nuevo estadio. El Atanasio Girardot será un megaproyecto que pasará de tener 44,000 espectadores a 60,000, priorizando con nueva silletería y mejores accesos tanto en las afueras del recinto deportivo como adentro.

Ya el proyecto es un hecho después de que los estudios técnicos arquitectónicos y estructurales fueran confirmados. Entre las novedades, el estadio pasará a tener pilas de 18 metros, se construirán rampas de acceso para priorizar mayor seguridad y accesibilidad. El Gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano, Emiro Valdés explicó en Planeta Fútbol los detalles de la obra, entre ellos, un problema que cambiaría los horarios de los partidos de Medellín y Nacional.

¿MEDELLÍN Y NACIONAL CAMBIARÍAN DE HORARIOS EN EL ATANASIO GIRARDOT PARA JUGAR DE LOCAL?

Emiro Valdés indicó en Planeta Fútbol que, “esta no es una infraestructura cualquiera y estamos formulando unas condiciones serias y rigurosas para que sean los mejores los que participen. Aspiramos que al mes de junio estemos adjudicando el proyecto para arrancar obras a partir de julio. Nuestro cronograma, en la planeación que vamos actividad por actividad, semana tras semana nos da aproximadamente, unos 18 meses, es decir, a finales de diciembre de 2027 la finalización de toda la intervención”.

Afortunadamente, en esta planeación, no habría problemas para que Medellín siga teniendo la fiesta del fútbol en el máximo escenario de la ciudad. La idea de la alcaldía es evitar al máximo el cierre del estadio, “tendremos cierres parciales, afectaciones a los accesos y seguiremos pidiendo paciencia y colaboración a quienes van al estadio porque la intención es contar con el estadio abierto, pero al mismo tiempo con obras que nos permitan trabajar de manera segura y conforme al cronograma”.

Sin duda alguna, esto puede ser determinante para que siga el fútbol en Medellín para Nacional y Medellín, que, además, no solo juegan Liga BetPlay, sino Copa Libertadores y Sudamericana respectivamente. El estadio también tendrá silletería, cubierta, fachada, nueva tribuna y rampas de acceso para formar un recinto deportivo de talla internacional.

El tema que sí podría complicar la planeación y calendario del Medellín y de Nacional pasa por la intervención con las luces que dejaría al Atanasio Girardot sin iluminación mientras que inician las obras en esos 18 meses que tienen en el cronograma.

Sobre esto, Emiro Valdés sentenció que se está analizando jugar de día, “no vamos a aparecer de la noche a la mañana a decir, ‘mañana debe jugarse el fútbol de día’, es un tema concertado, dialogado, planificado, por eso nos hemos sentado con los equipos, y lo haremos con la Dimayor en su momento si corresponde para establecer esas condiciones”.

A falta de una decisión clara de las autoridades del fútbol, Emiro concluyó, “es muy seguro que para evitar la parálisis del fútbol que es lo que queremos evitar con la demolición completa del estadio para afectar lo menos posible, es factible que vamos a estar trabajando, elevando todas estas tribunas, elevando fachada y cubierta y se ocuparán los lugares que hoy tienen las torres de iluminación externas, espacio que se va a ocupar con el nuevo cerramiento.

Esto implicará que tendrá que hacerse un ajuste al calendario para que se puedan desarrollar los partidos en horas de la tarde, mientras exista luz de día para no frenar las actividades porque nosotros estamos pensando trabajar 24/7 con nuestro cronograma”. Bajo ese panorama, estos partidos se jugarían antes de las 6 de la tarde para no correr riesgo con el tema de la escasa iluminación.