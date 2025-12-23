Confirman nuevo fichaje en Santa Fe; hay acuerdo con Atlético Nacional

Independiente Santa Fe quiere seguir siendo protagonista en la siguiente temporada, el equipo rojo de la capital del país tendrá el gran reto de la Copa Libertadores y el técnico Pablo Repetto quiere robustecer la plantilla de jugadores para afrontar esa competencia y no descuidar los torneos locales.

El conjunto ‘cardenal’, que según reportes tiene un acuerdo con el delantero uruguayo Franco Fagúndez, ya tendría listo un nuevo fichaje para el 2026, jugador que llegará procedente de Atlético Nacional.

Santa Fe hizo negocio con Nacional y tiene nuevo fichaje

De acuerdo con información del periodista Mauricio Agudelo de Win Sports y que conoce de cerca los movimientos en Atlético Nacional, el equipo ‘verdolaga’ ha decidido enviar en condición de préstamo a Santa Fe al mediocampista Kilian Toscano.

La fuente indica que el pivote de apenas 21 años continuará su carrera futbolística en el equipo ‘cardenal’ sin mencionar la duración del préstamo, pero suponiendo que se extienda por un año pensando en la amplia nómina que busca Santa Fe al tener varias competencias en 2026.

Toscano perdió protagonismo con Nacional en el segundo semestre de este año, jugando apenas 2 partidos en la última Liga BetPlay, cifra que dista mucho de los 13 juegos que disputó en el torneo del primer semestre.

Las bajas del 'León’ para la siguiente temporada

Luego del anuncio de Daniel Torres, es bueno mencionar las salidas que de momento tiene Independiente Santa Fe para el 2026, donde un total de 7 futbolistas ya no hacen parte de los planes, allí aparecen los nombres de Harold Santiago Mosquera, Edward López, Elvis Perlaza, Angelo Rodríguez, Yairo Moreno, Joaquín Sosa, Marcelo Meli, estos dos últimos (extranjeros) todavía sin confirmación oficial.

El técnico Repetto tendría en su mente dar salida a esos jugadores extranjeros que se mencionaron antes, ya sea en venta definitiva o como préstamo a otro club, así se dejó en evidencia por parte del periodista Carlos Aleman de Win Sports, mencionando que Colo Colo negocia por el defensor uruguayo Joaquín Sosa.